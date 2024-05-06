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台股漲192.99點

2024/5/6 13:43
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（中央社台北6日電）台北股市今天開高走高，收盤漲192.99點，為20523.31點，漲幅0.95%，成交金額新台幣4126.41億元。

加權指數開盤為20479.80點，盤中最高20639.90點，最低20479.80點；不含金融股指數17888.18點，漲141.99點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.25%、食品股漲1.54%、塑化股漲0.60%、紡織股漲0.33%、機電股漲0.90%、造紙股跌0.04%、營建股漲0.99%、金融股漲2.19%。

委買張數2284萬3106張，委賣張數1277萬7893張，成交張數847萬4110張。

收盤時上漲582家，下跌352家，持平98家。

成交量前5名個股為鴻海、元大台灣50反1、新光金、長榮航、復華台灣科技優息。

漲幅前5名個股為泰銘、穎漢、億泰、京城、晟銘電。

跌幅前5名個股為中鼎、世芯-KY、京元電子、祥碩、鈺邦。1130506

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