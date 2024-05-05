日本發現百年前口腔衛教膠卷 國產動畫珍貴資料

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本發現大約100年前一家販售牙刷的公司製作的口腔衛生教育相關動畫膠卷。熟知日本動畫史的專家表示，那個時代流傳至今的動畫膠卷少，這將成為了解當時日本國產動畫的珍貴資料。

日本放送協會（NHK）報導，發現到的動畫膠卷是1923年左右在日本國內製作的電影膠卷，主題為「口腔教育」。一家收集舊底片、唱片等的東京非營利組織獲得個人捐贈的物品中夾雜著這部影片膠卷。

影片約8分鐘半，以動畫及寫實的方式介紹孩童保持牙齒健康的方法等。其中，有關動畫的部分，描述孩童使用刀叉用餐、刷牙的情形，動畫中的圖案看起來很可愛；女童眼睛靈活轉動後露出健康的牙齒並展露笑容。

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報導說，動畫是由當年販售牙刷的公司、現在的獅王（LION）公司所製作。獅王公司表示，發現到的這支動畫影片是當時作為教育電影用、製作8卷影片當中的第7卷，是這系列影片中目前首度被發現的實體膠卷。

熟知日本動畫歷史的同志社大學副教授佐野明子表示，從這支動畫影片可看出背景、衣著等，描繪得很仔細，令人印象深刻。1920年代是日本動畫的黎明期，這支影片堪稱是善用動畫、淺顯易懂地傳達教育內容的先驅。（編輯：周永捷）1130505