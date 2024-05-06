楠梓園區聯外交通投入逾200億 陳建仁：發展更健全

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄楠梓產業園區在台積電進駐營運後，將帶來車潮及貨運需求，中央地方正進行園區聯外交通建設，總計已投入逾200億元；行政院長陳建仁今天視察表示，希望順利完工，交通越來越好，園區發展也會更健全。

陳建仁今天上午在高雄市長陳其邁陪同下，視察楠梓產業園區建設規劃及相關聯外交通建設計劃推動情形。陳建仁致詞表示，園區交通規劃有必要性及迫切性，中央與地方合作，讓交通越來越好，園區發展更健全，吸引更多半導體產業進駐。

陳其邁表示，為加強園區聯外交通便利性，市府協助中油公司代辦園區南路開闢工程，同時進行翠華路拓寬工程及高雄市濱海聯外道路南段開闢工程（新台17線），希望能如期如質於民國115年完工通車。

另外，市府也與國科會南科管理局及交通部高速公路局分工合作，將於117年完成新增國道1號園區匝道聯絡道，總計中央、地方及中油公司已投入約新台幣231.25億元於園區聯外交通建設。

高市府工務局長楊欽富說，新工處110年起辦理原高煉廠區169.5公頃土地的土壤汙染整治作業，自111年各分區陸續解除列管，預定114年9月全數完成整治。

楊欽富並指出，考量園區南側受到半屏山阻隔，西側翠華路匝道於平日呈現常態性壅塞狀況，因此市府規劃於園區東側新增國道1號園區匝道聯絡道，未來可讓園區貨運直接銜接至國1主線，可避免於市區平面道路與機車混流。（編輯：陳仁華）1130506