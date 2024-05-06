半導體族群喊衝 台股盤中站上20600點

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（中央社記者賴言曦台北6日電）市場重燃對美國聯準會將在今年降息的希望，台股今天在半導體類股領軍下，盤中登上20600點，最高達20639.90點。盤面上，電子權值股如台積電、鴻海、廣達買氣旺，AI指標族群也一併同歡。

截至10時40分，台股加權指數上漲247.11點，達20577.43點，成交值新台幣2462億元。

美國4月非農新增就業人數低於預期，市場重燃對於聯邦準備理事會（Fed）將在今年降息的希望，美股3日在AI指標股強勢表態下收紅，台股AI族群今天也不遑多讓，開盤湧現買氣，緯創、奇鋐盤中漲逾2%，廣達、緯穎漲逾3%。

晶圓代工大廠台積電開盤站上790元，盤中高點至793元，漲幅1.6%；鴻海受惠AI雲端產品助攻，4月營收近新台幣5109億元創歷年同期新高，今天開盤大漲逾6%，創2008年8月下旬以來波段高點。

記憶體模組廠十銓今天下午將召開法人說明會，盤中亮燈漲停104元；其餘盤中漲幅超過1%的族群，還包含電腦及週邊設備、通信網路業、資訊服務等類股。

分析師王兆立接受中央社記者電訪時分析，美股AI族群及台積電ADR（美國存託憑證）3日收紅，牽動相關供應鏈今天表現強勢，加上台股不少企業第1季財報表現佳，也成為激勵個股表現的支撐點，由於輝達將於美國時間22日盤後公布財報，預料期間漲多個股將出現震盪整理，建議投資人高出低進，審慎觀察。（編輯：楊凱翔、郭無患）1130506