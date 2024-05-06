投資國內配息基金 留意課稅與健保補充保費

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（中央社記者潘智義台北6日電）5月報稅季來臨，基富通證券今天表示，一般來說，投資國內配息級別基金，或投資海外基金且單一申報戶全年海外所得合計數達新台幣100萬元以上，都要留意課稅與健保補充保費的議題。

基富通證券透過新聞稿說明，買賣註冊地在台灣的境內基金，產生的資本利得目前免稅；至於基金配息，若來源為投資國內的股票，可選擇併入綜合所得稅或分離課稅。若採前者，享免稅額8.5%、上限8萬元；採後者，稅率為28%。

不過，若來源為投資國內的債券，則採分離課稅，稅率10%；來源為投資海外的股票或債券，則納入海外所得一併計算。

基富通證券指出，買賣註冊地在台灣以外國家的境外基金，產生的資本利得或配息，均納入海外所得。海外所得適用最低稅負制規定，一般來說，不同基金同一年度的買賣損益可以互抵，且單一申報戶的全年度海外所得合計數達100萬元以上，才要申報，未達100萬元者，免予計入。

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一般來說，基金銷售機構都會提供相關扣繳憑單。以基富通基金交易平台為例，若申購的是投資台灣的基金，基富通會直接向國稅局申報，投資人於線上報稅時，會自動載入相關資料；若申購的是投資海外的基金，達50萬元以上時，基富通將主動寄發電子扣繳憑單。

另外，投資人也可登錄基富通官網，於帳戶總覽的「交易查詢」頁面中，下載近兩年於基富通平台的完整所得資料。（編輯：張良知）1130506