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英車手F1邁阿密爆冷封王 川普邀功：我是幸運物

2024/5/6 13:33
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（中央社邁阿密花園5日綜合外電報導）英國車手諾瑞斯今天爆冷在F1邁阿密大獎賽封王後表示，美國前總統川普賽前參觀邁凱輪（McLaren）車隊，賽後還特地跑來，說他自己是「幸運物」。

諾瑞斯（Lando Norris）在邁阿密大獎賽（Miami Grand Prix）意外擊敗維斯塔潘（Max Verstappen）封王，這是他第一個一級方程式賽車（Formula One, F1）分站冠軍。

2024年美國共和黨總統候選人川普賽前抵達硬石體育場（Hard Rock Stadium）參觀邁凱輪車庫，拜會車隊執行長布朗（Zak Brown），賽後還跟諾瑞斯見了面。

諾瑞斯說：「老實講，我在車庫時沒看到他，那時我正忙著準備比賽，但他賽後看到我，走來跟我道賀。」

24歲的諾瑞斯表示：「他說他是我的幸運物，因為我贏了，我不知道他會不會來看更多比賽。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130506

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