川普自比現代曼德拉：若因說真話入獄是「榮耀」

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）篤定代表美國共和黨參選總統的川普今天再度自比為南非反種族隔離英雄曼德拉（Nelson Mandela），總統拜登競選連任團隊隨即酸言批評。

法新社報導，77歲的川普遭到4起不同的刑事案件起訴，任一起都可能導致這位億萬富翁房地產大亨入獄。

在其中一起案件中，川普被指控在2016年總統大選前向前情色女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費。他在那場大選擊敗民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。

這場審判將於4月15日展開，法官莫城（Juan Merchan）已對經常在社群媒體上攻擊他的川普祭出部分禁言令。

川普今天在他創立的「真實社群」（Truth Social）指控莫城侵犯美國憲法第一修正案（First Amendment）賦予他的言論自由，違反法律。

川普寫道：「如果這個政治走卒想讓我因為說出公開且明顯的真相而『入獄』，我會很高興當個現代曼德拉，這將是我巨大的榮耀。」

曼德拉坐了27年牢，之後獲釋，最終當上南非總統。他已於2013年去世。

川普2023年就曾在集會上自比曼德拉，他也曾將自己比作耶穌基督。

川普今天做出這番發言後，拜登競選連任團隊隨即發動攻勢。

拜登團隊在聲明中說：「想像一下，你如此地自我為中心，在短短的一個多星期內就拿自己和耶穌基督與曼德拉相提並論：這就是川普。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130407