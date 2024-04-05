川普聲請撤銷密件案 3週來2度遭法官駁回

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（中央社邁阿密4日綜合外電報導）美國前總統川普被控在離開白宮後不當處理機密文件，聯邦法官甘農（Aileen Cannon）今天再次駁回他的撤案聲請，3週來第2度打回票。

法新社報導，共和黨籍總統參選人川普聲稱根據「總統文件法」（Presidential Records Act），他有權保留這些文件。

當初獲川普任命的佛羅里達州聯邦地區法院法官甘農駁回川普的聲請，但未排除這個問題會在審理時再次被提出的可能性。

甘農在簡短命令中說：「總統文件法並沒有提供審前駁回的依據。」

77歲的川普去年6月對於非法持有國防資訊、串謀妨害司法公正及做出虛假陳述等聯邦指控概不認罪。

檢方先前建請法官在7月8日開庭審理，但甘農尚未確定日期，也尚未就川普律師提出的其他一些聲請作出裁定。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130405