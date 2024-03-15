川普聲請撤銷非法持有機密文件訴訟 遭法官駁回

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（中央社佛州皮爾斯堡14日綜合外電報導）美國前總統川普要求撤銷一項指控他卸任後仍非法持有機密文件的刑事案件，美國聯邦法官今天予以駁回。

路透社報導，佛羅里達州聯邦地區法官甘農（Aileen Cannon）在針對這項聲請的聽證會結束後數小時便裁定駁回聲請。川普的律師主張，檢方在本案中對川普的主要指控過於模糊。

當初獲川普任命擔任現職的甘農裁定，這個問題「值得嚴肅探討」，但不應在此時做出決定。

川普將在11月大選挑戰現任總統拜登，試圖重返白宮。他涉嫌於2021年離開白宮時非法攜走敏感政府文件，被控40項罪名，但他拒不認罪。本案是川普遭起訴的4起刑事案件之一。

川普另以他認為這些文件屬於「個人」而非政府財產為由聲請撤銷本案，但甘農在聽證會上說，她不太可能同意這項聲請。她說，相關爭論可以在庭審期間處理。

她對川普的律師說：「很難看出這要怎麼讓你們撤銷起訴。」

川普在選前針對自己的4起刑事案件提出一連串聲請。若他再度當選總統，將有權終結兩起針對他的聯邦訴訟，但無法阻擋另外2起依州法起訴的訴訟。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130315