川普涉推翻喬治亞州2020大選結果 法官駁回3罪名

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國法院公布的文件顯示，主審前總統川普涉嫌試圖推翻喬治亞州2020年大選結果案的法官，今天駁回對川普和3名共同被告的3項刑事指控，但起訴書中的其他罪名依然成立。

路透社報導，根據法院文件，富爾頓郡（Fulton County）法官邁克菲（Scott McAfee）認為，州檢察官對川普和同案被告試圖教唆喬治亞州官員違反就職宣誓的指控太過籠統，不足以構成這6項罪名。

然而，法官保留了其他35項罪名，其中包括針對川普的10項罪名，川普和另外14名共同被告所涉的敲詐勒索等核心指控依然有效。共和黨籍的川普將在11月5日大選，二度對決民主黨籍的現任總統拜登。

川普和同案被告對他們密謀推翻2020年大選在喬治亞州輸給拜登的指控均不認罪。

邁克菲表示，檢方可以就被駁回的指控，重新提出更詳盡的起訴書。

力拚重返白宮的川普正面臨4起刑事官司，其中就包括喬治亞州的案件。他也因涉嫌企圖推翻2020年總統大選結果遭聯邦起訴，本月稍後也將在紐約為向色情明星支付封口費案接受審判。

川普一再否認有不法行為，並表示這些官司都是為了阻止他重新入主白宮。

川普在喬治亞州案件中的首席辯護律師薩多（Steven Sadow）表示，在被駁回的這些罪名中，檢方「未能對任何涉嫌不當行為提出具體指控」。

薩多在聲明中表示：「針對川普總統的整起訴訟都帶有政治性，構成了選舉干預，理應被駁回。」

富爾頓郡地區檢察官威里斯（Fani Willis）辦公室發言人說，檢方正在審查這項裁決，並拒絕進一步置評。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1130314