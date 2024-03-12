川普：如果當選 將釋放襲擊美國會大廈入獄者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國前總統川普今天承諾，如果他再次當選，首要行動之一就是釋放因參與2021年襲擊美國國會大廈而入獄的人，並稱他們為「人質」。

法新社報導，2021年1月6日，暴民在時任總統川普慫恿並不實指控選舉舞弊的煽動下，襲擊美國國會大廈，試圖阻止將權力移交給現任總統拜登。

根據司法部上週公布的最新數據，此後的38個月裡，約有1358名被告遭到起訴，約500人已被判刑。

川普在他創立的保守派平台「真實社群」（Truth Social）網站發表上述評論，另承諾如果再次當選，將把關閉美國與墨西哥的邊境作為首要行動之一，但沒有提供細節。

他今天晚間寫道：「作為你們的下一任總統，我的第一件事就是關閉邊境，開採（石油），並釋放1月6日事件被錯誤監禁的人質！」

這並非川普首度稱他的被監禁支持者為「人質」，或建議應該釋放他們。川普1月在愛荷華州一次競選集會上向拜登喊話說：「釋放J6（1月6日）人質，喬（Joe）。」

川普在共和黨初選取得壓倒性勝利後，最後一名競爭對手海利（Nikki Haley）已經退選，現在他幾乎篤定會成為共和黨總統候選人。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130312