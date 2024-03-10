歐洲議會選舉極右派聲勢大 川普2.0恐衝擊大西洋兩岸

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（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）在美國前總統川普力拚重回白宮之際，歐洲議會選舉將於6月舉行，屆時將有3.7億歐洲選民投票選出下屆議員，但學者憂心，川普正為迅速擴大的歐洲極右派提供崛起劇本。

法新社報導，川普總統任期2.0（Trump 2.0 presidency）情勢日益明朗，可能如何影響歐洲聯盟（EU）27個成員國選民投票走向，目前仍是未知數。

但有一件事是肯定的：川普選情將對歐盟產生重大衝擊。歐盟在因應氣候變遷、支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，以及確保歐洲自身安全方面，正處於十字路口。

歐洲外交關係協會（ECFR）資深政策研究員丹尼遜（Susi Dennison）表示，一旦川普當選，隨著他重新掌權，歐盟任何戰略優先要務，都將變得「非常、非常難以實現」。

其中最至關重要的議題之一是歐盟東翼衝突，美國共和黨人已在川普的要求下，在國會阻擋烏克蘭急需的援助。

另外，歐盟試圖在全球帶頭力抗氣候變遷，但川普第2任期的計畫則根本相反：他矢言要廢除一項關於清潔能源的大規模法案。

美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）歐洲中心資深研究員黎卓（Rachel Rizzo）表示，川普在許多方面，為歐洲正迅速擴大的極右派提供了演出劇本。

歐洲議會（European Parliament）選舉將於6月6日至9日舉行，可能已讓歐洲兩項優先要務變得更複雜，一是西方在烏克蘭議題上維持團結，二是在2050年前過渡到碳中和。

歐洲外交關係協會民調顯示，歐盟民眾對生活費用危機最為關注：據歐盟民意測驗機構「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）去年12月調查，超過3/4民眾預估他們今年的生活水準會下降。

丹尼遜表示：「顯然，經濟形勢在任何地方都很重要。」 他認為民粹主義運動更能有效將經濟挫折化為動力，在許多情況下，將責任歸咎於氣候變遷行動。

多項指標顯示，在歐盟各地反建制潮流的推波助瀾下，極右翼政黨勢力正湧現。

中間偏右的歐洲人民黨（European People's Party ）預計仍將是歐洲議會最大黨團勢力，其次是社會民主黨團（S&D）。

但中間派的復興歐洲（Renew Europe）可能輸掉第3大黨團地位，被極右翼認同與民主黨（Identity and Democracy Group）取而代之。（譯者：紀錦玲/核稿：陳正健）1130310