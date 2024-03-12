川普：TikTok威脅美國安 但禁了會便宜臉書

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國前總統川普今天一改先前立場，稱短影音平台TikTok雖威脅國安，但他反對禁用，因為禁用會讓年輕人受傷，還會讓Meta Platforms旗下的臉書（Facebook）更壯大。

路透社指出，聯邦眾議院13日將表決立法，給中國母公司「字節跳動」（ByteDance）6個月時間自TikTok撤資並完成切割，否則將對在美有1.7億用戶的TikTok祭出禁令。法新社認為，由於受美國年輕族群歡迎的TikTok捲入選舉議題，川普對禁出現髮夾彎。

川普今天接受CNBC節目Squawk Box訪問時說：「我不打算讓臉書規模擴大一倍，如果禁止TikTok，臉書和其他公司將成為受益者，主要是臉書，我認為臉書一直非常不誠實。」

川普先前批評這家現在名為Meta Platforms的公司在2021年1月6日國會山莊暴動期間刪他兩則貼文後，還取消他使用臉書和Instagram的權限。他的帳戶已於2023年2月恢復。

川普表示他任內就差點就成功禁掉TikTok，「當時我若願意的話，我其實可以做到（禁TikTok），但我把這事留給國會，最終也沒通過相關法案」。

川普承認TikTok很受歡迎，「坦白說，很多人都喜歡TikTok。小孩子若沒有TikTok的話會發瘋的，有超多用戶。你們知道，TikTok有很多好處，也有很多壞處，但若沒有了TikTok，會讓臉書變得更龐大，這點我很不喜歡。我把臉書跟許多媒體一樣，視同人民的敵人」。

當被問及是否仍認TikTok是國家安全威脅時，川普說「是」，但他也將矛頭指向臉書和其他的美國公司，稱這些公司一樣都是安全風險。

法新社指出，川普立場丕變令人意外，因為他在擔任總統期間曾支持將TikTok從字節跳動拆離；現任總統拜登則是一面對限制TikTok的法案表示支持，一面卻又在TikTok發布影片爭取年輕選民。

紐約時報指出，川普政府時期因憂心背後的中國母公司，曾推動蘋果（Apple）、谷歌（Google）的線上應用程式商店下架TikTok，但川普禁TikTok的行政命令屢遭聯邦法院擋下而無法生效。

紐時稱目前不清楚川普在這個議題上的髮夾彎會否削弱最新立法在眾議院的支持基礎；上週TikTok發起用戶打電話給國會懇請高抬貴手，讓許多國會議員憤怒。

南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）2020年為川普TikTok行政禁令護航，稱「確保中共無法擁有TikTok以及最重要的一般人私人數據，絕對是正確的」。

然而葛蘭姆10日在新聞節目表示，若眾院通過這項對TikTok設限的法案送到參院後，他還不確定表決時該怎麼做，「我現在確實很矛盾」。

民主黨籍的參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）目前也沒承諾會讓法案在參院過關。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1130312