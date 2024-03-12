美國這回鐵了心封殺TikTok？重點一次看

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）過去一年來，美國、歐洲與加拿大的國會議員以構成安全威脅為由，加強限制使用中國「字節跳動」（ByteDance）公司擁有的熱門短影音平台TikTok。

白宮2023年2月指示聯邦機構在30天內從政府裝置刪除TikTok；此外，多個城市也禁止政府職員下載TikTok。次月，聯邦眾議員針對TikTok與母公司的關係及中國對TikTok的潛在影響，盤問TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）大約5小時。

眾議院能源暨商業委員會本月推動法案，要求TikTok在6個月內切斷與母公司的關係，否則將在美國面臨禁令。這項法案已獲得白宮支持，眾院全院可能於本月中表決。

TikTok在各國面臨的壓力升高，以下是「紐約時報」彙整的原因：

為什麼多國政府禁用TikTok？

這歸根究柢與中國有關。西方國會議員與監管機關愈來愈擔憂TikTok與字節跳動可能會讓地點資訊等敏感個資流入中國政府手中。他們指出，有法律允許中國政府暗地要求中國公司與公民提供資料，以供情資蒐集所用。

他們也擔心中國可能利用TikTok的建議內容來散播假消息。在以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭期間，美國對TikTok導致不實消息瘋傳的擔憂加劇。批評人士說，TikTok助長反猶太主義蔓延，並向美國使用者推播親巴勒斯坦內容。

TikTok長期否認這類指控，且試圖與字節跳動保持距離。

有多少國家禁用TikTok？

印度政府2020年中宣布禁用59款中國應用程式，聲稱這些軟體偷偷把用戶個資傳到印度以外地區的伺服器。TikTok也在被禁之列，使得字節跳動喪失最大的市場之一。

另外還有其他國家與政府機關禁止官方裝置使用TikTok，包括英國、英國國會、澳洲、加拿大、歐洲聯盟（EU）行政機構、法國與紐西蘭國會。

TikTok在美國面臨禁令的情況？

美國已有超過20州禁止在政府發放的設備上使用TikTok。許多大學禁止校園Wi-Fi網路連上TikTok，但學生經常會切換到行動數據使用TikTok。

去年5月，蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）簽署法案，禁止TikTok在州內營運，創下美國類似禁令的首例。TikTok隨後提出上訴，稱這項立法違反了美國憲法第一修正案。

這道禁令原定於今年1月1日生效。但去年11月底，一名聯邦法官發布臨時禁制令，擋下這道禁令。這名法官表示，這項禁令很可能違反第一修正案及賦予國會權力監管與外國貿易往來的條款。

紐約市政廳發言人去年8月說，在網路安全機構判定TikTok「對市內技術網路構成安全威脅」後，紐約市禁止在市政府擁有的設備上使用TikTok。

去年12月，德州一名聯邦法官維持了阻止州政府職員使用TikTok的禁令，認為鑒於德州對個資隱私的擔憂，這是「合理的限制措施」。

美國軍方使用的政府裝置已禁用TikTok達4年。

美國國會祭出了哪些手段？

一些聯邦國會議員想禁用TikTok，但現在有更多人希望TikTok出售給非中國公司。

美國國會先前的努力較集中於實施禁令。2023年3月，眾議院外交事務委員會投票批准一項法案，可賦予總統禁用TikTok的權力，但最後無疾而終。

2023年1月，共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提出禁止所有美國人使用TikTok的法案。此前他也推動禁止在聯邦政府發放的設備上使用TikTok的議案，去年12月隨著一套支出包裹方案通過。

美國總統拜登政府在做什麼？

拜登表示，他支持今年3月提出意在讓字節跳動出售TikTok的法案。

TikTok指出，自去年以來，拜登政府一直希望中國母公司出售TikTok，否則可能面臨禁令。TikTok多年來持續與美國外來投資審查委員會（CFIUS）秘密會談，以解決政府對TikTok、字節跳動與中國政府關係和用戶個資處理方式的疑慮。

TikTok表示，已於2022年8月呈交長達90頁的提案，詳述公司在解決國安疑慮的同時，如何計劃在美國營運。

3名知情人士說，美國司法部也一直在調查TikTok對美國記者的監視行為。字節跳動去年12月表示，旗下員工不當取得兩名美國TikTok使用者及其數名同事的數據，而這兩名使用者都是記者。

儘管政府對此表達擔憂，拜登還是在今年初發布首支TikTok影片，他在這段簡短、輕鬆的影片中快問快答，凸顯他努力拉攏年輕選民。他的競選團隊後來在TikTok分享了數十支影片。

政府可以禁用應用程式嗎？

大多數現有TikTok禁令都是由政府與大學實施，這些機構有權拒讓某款應用程式出現在他們的裝置或網路上。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員陳智美（Caitlin Chin）說，政府實施一項更廣泛禁令，阻止美國人使用能分享意見與藝術的應用程式，可能會因美國憲法第一修正案而面臨法律挑戰。畢竟，現在已有眾多美國人在TikTok發布影片，包括民選官員與「紐約時報」、「華盛頓郵報」等主要新聞機構。

美國憲法第一修正案專家表示，將禁令合理化是政府必須克服的障礙。

TikTok的回應是什麼？

TikTok稱這些禁令是「政治噱頭」，批評國會議員企圖審查美國人。

TikTok發言人去年在聲明中說：「解決關於TikTok任何國家安全疑慮的最迅速、最徹底的方法是讓美國外來投資審查委員會通過我們與他們協商近2年的擬議協議。」

另一方面，TikTok一直試圖透過在華府的非典型遊說行動來爭取支持，以推廣向美國政府提交的計畫。

在美國國會議員本月提出要求TikTok切斷與字節跳動關係的法案後，TikTok採取行動保護公司利益。當許多使用者打開TikTok時，會看到一則呼籲他們致電國會議員表達反對立法的訊息，導致多個國會山莊辦公室的電話被打爆。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130312