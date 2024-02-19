歐盟正式調查TikTok 兒童保護若不足可能挨重罰

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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）歐盟執委會（European Commission）今天依據數位服務法，對熱門短影音應用程式TikTok展開正式調查程序，設法了解這個社群媒體平台在保護未成年人方面的努力是否充足。

路透社根據看到的文件報導，歐洲聯盟（EU）內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）在文件中說：「保護未成年人是數位服務法的第一執法要務，TikTok必須完全遵守數位服務法（Digital Services Act），並在保護未成年人使用網路方面扮演要角。」

繼上次對億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X展開調查後，這是數位服務法上路以來的第二起調查。

若調查發現TikTok違法，這個平台可能挨罰相當於全球營業額6%的罰款。

布勒東在X發文說：「今天我們對#TikTok展開調查，因為這個平台涉嫌違反透明度規定和未成年人保護義務。」（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130219