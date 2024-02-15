TikTok爭議多 新加坡總部高層農曆年前來台溝通

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（中央社記者蘇思云台北15日電）短影音平台TikTok爭議內容不斷，TikTok新加坡總部高層，農曆年前特地率團隊來台，跟台灣相關官員見面溝通；據了解，數位部要求TikTok，跟台灣政府建立跨部會直接溝通管道，並以快速通道機制通報處理平台違法行為。

TikTok先前在台灣選舉期間引發高度關注，TikTok則在網站說明，選舉前，已經跟中選會建立直接通報管道，讓中選會向平台舉報疑似違反台灣選舉法令、或TikTok社群自律公約的內容，再由TikTok團隊依據平台政策進行評估處置。

據了解，TikTok新加坡總部政府部門事務主管，農曆年前率團隊拜訪數位部政務次長李懷仁，雙方透過「非正式會面」，討論如何處理違法訊息等，這也是首次數位部跟TikTok總部人員當面會談。

在這場會面，數位部和TikTok公司當面溝通，並要求TikTok比照其他跨境大型平台業者（像是Meta、Google、LINE、Twitter等），跟台灣政府建立跨部會直接溝通管道，針對TikTok平台上的違法行為，以快速通道機制進行即時通報與處理。（編輯：林克倫）1130215