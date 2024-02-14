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TikTok將在歐盟推出新功能 加強打擊假新聞

2024/2/14 17:00（2/14 17:23 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）中國字節跳動旗下短影音平台TikTok今天宣布，下月將在歐盟27個成員國應用程式內推出當地語言版本的「選舉中心」，以在6月歐洲議會選舉前加強打擊假新聞和帶風向行動。

TikTok歐洲、中東和非洲信任與安全主管摩根（Kevin Morgan）在部落格文章中表示：「我們下月將在27個歐盟成員國分別推出應用程式內的當地語言『選舉中心』（Election Centre），以確保用戶能輕鬆區分事實與虛構消息。」

他說：「藉由與當地選舉委員會和公民社會組織合作，這些選舉中心將成為大家可以找到值得信賴與官方資訊的地方。」

路透社報導，Tiktok表示，歐盟當地語言版本的「選舉中心」是以2021年首次啟動時的運作方式為基礎，去年在希臘、荷蘭、波蘭、斯洛伐克和西班牙選舉期間加速了相關工作。

這款應用程式旨在協助歐洲民眾掌握選舉流程相關消息。

TikTok與新聞查核人員合作，在前幾年各國選舉期間，利用「選舉中心」製作有關選舉過程和錯誤資訊的教育影片。

TikTok目前正與歐洲的9個事實查核組織合作。摩根表示，TikTok計劃擴大查核網絡，並在今年額外啟動9個媒體識讀活動。

世界各國政府和政治人物擔憂，有心人士會傳播錯誤資訊，並使用人工智慧（AI）生成的深偽（deepfake）內容來影響選舉結果，特別是利用社群媒體平台。

TikTok表示，約有3成歐洲議會議員是這款應用程式的用戶。

TikTok也將在未來數月內推出帶風向行動相關報告，以提升透明度並加強問責。（譯者：盧映孜/核稿：施施）1130214

#TikTok
#歐盟
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