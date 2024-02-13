拜登團隊設TikTok帳號 美參院情委會主席憂國安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登競選團隊昨天在短影音應用程式TikTok設立帳號，聯邦參議院情報委員會主席華納今天表示擔憂國家安全隱患，白宮則說政府對國家安全的關切未曾改變。

路透社報導，民主黨籍參議員華納（Mark Warner）表示，他擔憂拜登競選團隊決定使用中國公司旗下的TikTok會有國安隱患。

華納在一場活動的場邊表示：「印度已經禁止使用TikTok，我認為我們仍須設法跟進…我有點擔心（拜登團隊此舉）會傳達出混淆的訊息。」

一些共和黨籍國會議員也以國家安全為由批評拜登競選團隊使用TikTok。拜登競選團隊開設的TikTok帳號目前已有逾6萬名粉絲。

TikTok並未立即就華納的說法發表評論。

白宮指出國會2022年底通過法案，禁止政府裝置使用TikTok，這項禁令仍然有效。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示：「從（國家安全會議）觀點來看，關於國安疑慮、對於政府裝置使用TikTok的關切，一切都沒改變，這項政策仍在執行。」

TikTok上個月告訴國會，目前有1.7億美國人使用TikTok，高於一年前的1.5億人。

先前有國會議員推動禁止TikTok或為政府提供新工具來限制TikTok，但這方面的進展陷入停滯。

不過，有些國會議員要求商務部將TikTok的母公司「字節跳動」列入出口管制名單。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130213