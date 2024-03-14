歐巴馬：夢想殖民火星 不如投資並保護好地球

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）美國前總統歐巴馬今天表示，在夢想殖民火星之前，人類必須保護地球，因為即使是核戰和失控的氣候變遷，也無法讓這顆紅色星球變得更宜居。

法新社報導，歐巴馬在法國首都巴黎舉行的再生能源會議發表演說時，提到矽谷（Silicon Valley）的「大亨中，有許多人正在建造可以將人類送上火星的太空船」。

「但當我聽到有人在談論殖民火星計畫，因為地球環境可能退化到變得不宜人居時，我看著他們，彷彿在問你們知道自己在說些什麼嗎？」

歐巴馬說：「即使是在核戰之後，地球還是比火星更適合人類居住，即使我們並未針對氣候變遷採取任何措施，地球仍會有氧氣，據我們目前所知，火星幾乎沒有（氧氣）。我寧願我們投資並保護這個星球。」

他說，太空探索應是為了蒐集和發現更多知識，而不是為人類創造新的生存空間。

歐巴馬總結道：「我們專屬於這個地方，如果我們能讓這裡保持著宜居狀態，那就太好了，」

在長達一小時的演說中，歐巴馬也談到他2009年至2017年入掌白宮期間的氣候紀錄。

長期以來，歐巴馬的繼任者、有望重返白宮的前總統川普對氣候變遷的說法一直抱持懷疑態度，帶領美國退出具有里程碑意義的2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement），歐巴馬對此表示，事實不言而喻。

歐巴馬作為特邀嘉賓，在Powr Earth Summit開幕式發表談話，這場高峰會由兩名再生能源企業家負責籌辦，邀請業界人士出席。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1130314