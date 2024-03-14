雙雄對決態勢底定 拜登搖擺州催票譏川普「輸家」

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（中央社密爾瓦基13日綜合外電報導）美國總統拜登和共和黨對手川普分別跨過民主黨和共和黨總統候選人提名門檻後，拜登今天首次踏上搖擺州造勢，譏諷川普是「輸家」。

法新社報導，民主黨籍的拜登在關鍵搖擺州威斯康辛州對密爾瓦基支持者講話時，抨擊川普這位極右翼共和黨對手把移民形容為「害蟲」。

81歲的拜登和77歲的川普昨天各自取得爭取黨內總統候選人提名所需的黨代表票，11月大選將再次對決。

拜登告訴密爾瓦基的支持者和志工：「你們很多人在 2020年幫了我，讓他確定成了輸家，我們會讓這種情況再次發生，對吧？」

拜登屢屢稱川普為輸家，因為他知道這樣會激怒這位落敗的前總統，而川普依舊拒絕承認自己4年前輸了大選。

拜登將於明天造訪密西根州，密西根州和威斯康辛州都是他2020年從川普手中奪走的關鍵州，這次他得再度拿下這些州，才能確保連任。

拜登造勢時在關鍵的移民問題上單挑川普。拜登說，「我們是移民國家，他們不是害蟲」；他顯然是反擊川普去年說移民是「害蟲」、「毒害我們國家的血液」的說法。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130314