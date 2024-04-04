川普要求封口費案因豁免權延審 紐約法官拒絕

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（中央社紐約3日綜合外電報導）川普因封口費案遭刑事起訴，定於15日開庭，他請求將庭審日期延至最高法院審查他的總統豁免權主張之後，但紐約法官今天予以駁回，理由是川普此前早有機會提出此一主張。

路透社報導，美國前總統川普被控試圖推翻2020年拜登勝選的結果，川普主張他具總統豁免權而免受聯邦起訴，最高法院定於4月25日聽取川普方面的論點。

今年3月，川普在封口費案的辯護律師要求法官莫城（Juan Merchan）延後庭審，直至最高法院完成對川普的總統豁免權審查。川普方面認為封口費案與總統豁免權相關，因檢方尋求提呈川普在2017年至2021年擔任總統期間所發表的聲明證據。

法官莫城在今天的裁決中表示，川普等了太久才提出這個問題。他寫道：「早在2024年3月7日之前，被告就有無數機會提出總統豁免權的主張。」

川普的律師布蘭奇（Todd Blanche）拒絕對此評論。

川普今年將在11月5日舉行的總統大選挑戰拜登，他在目前面臨的4項刑事起訴中都宣稱無罪。

川普涉入的諸多案件中，封口費案可能是唯一會在大選前開庭審理的案子。此案緣於本名柯立福（Stephanie Clifford）的色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），聲稱她在2006年曾與川普發生性關係。

川普被紐約檢方指控偽造商業紀錄，掩飾他的前律師柯恩（Michael Cohen）支付丹尼爾斯13萬美元，藉以換取她在2016年總統大選前對此事保持沉默。不過川普否認曾與丹尼爾斯有過任何性關係，

川普同時也主張外界對此案大量的新聞報導，導致可能的陪審團成員認為他已有罪，因而請求延遲審理此案，莫城尚未就此部分作出裁決。

去年起訴此案的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）辦公室，今天在公開法庭文件中反對川普上述的請求。檢方認為是川普本人創造了大部分新聞報導，他將能夠透過陪審團遴選過程，淘汰有偏見的陪審員。

美國聯邦最高法院日前決定受理川普在聯邦選舉干預案的上訴，這對川普來說是一項重大勝利，這將使庭審延遲至少數個月。

川普同時因試圖扭轉2020年大選結果，而面臨喬治亞州檢方起訴；而他在佛羅里達州亦因2021年卸任後處理敏感政府文件不當，面臨聯邦起訴，以上這些刑事案件，目前都沒有確定的庭審日期。

迄今為止，從沒有一位美國總統接受過刑事庭審。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130404