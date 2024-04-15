選舉年遭控4宗刑事案 川普豔星封口費案率先登場

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（中央社紐約14日綜合外電報導）共和黨籍的川普力拚重回白宮之際，明天得將先上法院，成為第一位遭刑事審判的美國前總統。

法新社報導，77歲川普被控偽造商業紀錄，用以掩飾他疑與成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的親密關係，進而避免負面消息外洩影響他2016年總統大選選情。

這起所謂的「封口費」案僅僅是川普4大刑事案件的其中1起，部分司法觀察家暗指此案是當中最「輕量級」的1起。

然而，川普成為定罪重罪犯的機會確實存在，牢獄之災也真的有可能，讓已是難以預測的2024年大選又多了一項變數。

封口費案將於格林威治時間15日下午1時30分登場。川普已表明他會出面作證，對被告來說是罕見且高風險的一步棋。

不過，川普有機會作證之前，封口費案今天將以遴選12名陪審團起頭，這個過程不僅有可能十分冗長，也可能會引發爭議。

獲徵召進入陪審團遴選程序的都是一般民眾，他們必須回答的問卷題目包括是否曾為極右團體成員等。

而川普實際被控的罪名又與十分艱深的金融法有關。

川普被控以不法手段掩飾他匯給多年律師兼「喬事人」柯恩（Michael Cohen）費用的真實用途，也就是拿錢「封住」暴風女的嘴，要她在2016年大選投票日前絕口不提與川普的緋聞。

川普2023年3月遭紐約大陪審團起訴，被控34項偽造商業紀錄罪名。

川普否認指控之餘，有可能利用這場預計為期2個月的審判，當作他譴責所謂的「法律戰」（lawfare）以及指控政治對手干預選舉的舞台。

川普同時宣稱，他無法在紐約這樣一個重度傾向民主黨的州獲得公平的審判。

不過，就算被判有罪，川普仍可上訴，且不但不會被禁止繼續角逐總統，甚至有可能於11月5日再度當選總統。

川普的另外3起刑事案，分別為佛州的非法持有大批機密文件案，喬治亞州的涉嫌試圖推翻2020年大選結果案，以及華府的國會暴動案。而這3案進度均一延再延。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1130415