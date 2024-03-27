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指川普曾有威脅煽動與毀謗言論 封口費案承審法官下禁言令

2024/3/27 11:03（3/27 11:18 更新）
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前美國總統川普。（路透社）
前美國總統川普。（路透社）
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（中央社紐約26日綜合外電報導）前美國總統川普遭控在選前支付封口費給一名成人片女星，他在自己的社群媒體Truth Social頻頻發文抨擊法官患有逢川普必反症候群，今天遭紐約承審法官下達部分禁言令。

法新社報導，法官莫城（Juan Merchan）命令川普不得公開攻擊潛在的證人、檢察官、法庭工作人員與他們的家人或候選陪審員。

77歲的共和黨總統候選人川普發布一連串貼文，稱莫城是「不折不扣、公認的川普仇恨者，患有非常嚴重的逢川普必反症候群（Trump Derangement Syndrome）。換句話說，他討厭我。莫城法官應該迴避，他無法給我公平的審判」。

川普還說，莫城的女兒是「超級自由民主黨公司的高階主管」。

莫城是第3位對川普發布禁言令的川普案承審法官。審理紐約一宗商業詐欺案，導致川普遭處以4億5400萬美元罰款的法官恩格隆（Arthur Engoron），也曾下達類似的有限禁言令。

華盛頓聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）也曾這麼做，她承審川普涉嫌試圖推翻2020年選舉結果的聯邦案件。

對川普提出封口費起訴案的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）上月要求莫城發布「切合」的禁言令，以「保護這個刑事訴訟的公正性」。

莫城說，川普可以隨心所欲地對法官本人與白艾榮發言評論，但不得評論此案的其他檢察官。

川普發言人張（Steven Cheung）譴責法官發布禁言令。他在聲明中說：「莫城法官違憲的禁言令，阻止美國總統主要候選人川普發表核心政治演說。美國選民有聽見這塊土地最高職位主要候選人未經審查聲音的基本權利。」

莫城今天發布禁言令時指出，川普曾有公開發表「威脅性、煽動性與毀謗性」言論的歷史。這位法官說：「這些毫無爭議的紀錄反映這名被告曾做出庭外陳述，對司法行政機構構成足夠的風險。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130327

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