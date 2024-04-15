川普官司纏身 若被定罪可能喪失投票權

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（中央社紐約14日綜合外電報導）正爭取重返白宮的美國前總統川普官司纏身，媒體提到，一件少有人注意卻前所未見的怪事是，只要他在任何案件中被依任一項罪名定罪，都可能導致他無法在11月大選中投票給自己。

川普目前面臨88項重罪指控，過去一年，學者、專家不斷討論他若在今年11月總統大選之前被依任何一項指控定罪，會帶來哪些政治影響。

紐約將於本月15日開始遴選有關其中34項指控的陪審團。

美國「全國公共電台」（NPR）報導，這些官司不妨礙川普競選聯邦公職，卻真有可能影響他能否在今年選舉中投票。

川普自2020年以來都在佛羅里達州投票，而佛州和絕大多數州一樣，都限制因重罪被定罪的人投票。美國只有佛蒙特州、緬因州和華盛頓哥倫比亞特區從不因重罪而剝奪選民的投票權。

但即使在那些剝奪重罪犯投票權的州，在定罪如何影響投票權上也存在廣泛差異。

有些州在監禁結束後自動恢復投票權；有些州在刑罰完成後才恢復，包括假釋和罰款；還有一些州要求受刑人等一段時間或採取某些行動重新登記為選民。

以佛州為例，多數重罪犯必須在刑罰全數完成後才能重新取得投票權，包括付清所有未繳罰款。所以，如果川普在佛州被定罪，例如在他被控不當持有機密文件案，那麼他將喪失投票權，直到完成所有刑罰。

全國公共電台訪問的法律專家說，如果所有案子都發生在同一州，會比較容易理解川普的情況。

但實際情況複雜得多，因為他面臨的第一樁審判是在紐約州的封口費案，也是最有可能在今年大選前審完的案子。

曾任司法部官員的美國羅耀拉大學（Loyola Marymount University）選舉法專家李維特（Justin Levitt）說，紐約州的案子仍可能影響川普在佛州的投票權，因為佛州基本上尊重其他州剝奪投票權的規定。

李維特說，佛州的解釋是，在另一州因重罪被定罪的人沒有資格在佛州投票，但前提是這次定罪讓當事人在將他定罪的州喪失投票資格。

紐約州也限制重罪犯的投票權，但僅限犯人被監禁期間。因此，川普有可能因紐約州的案子喪失投票權，但前提是他被定罪且被判坐牢。

李維特表示：「說句不中聽的，這種事不會發生。」

如果川普在喬治亞州的涉嫌干預選舉案被定罪，他將立即喪失在佛州的投票權，因為喬治亞州法律規定，只要被定罪就喪失投票權，而且要等刑罰完成才能恢復。

但若川普在華盛頓哥倫比亞特區的涉嫌干預選舉案被定罪，他的投票權可能不會受影響，因為特區不因重罪剝奪一個人的投票權。

不過，地方官員不會收到其他州的重罪定罪通知，過去的通報顯示，曾被定罪的人有時可能不經意違法投票，他們以為自己有資格投票，其實沒有。佛州州立大學法學教授莫萊（Michael Morley）認為，實際執行似乎會有困難。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130415