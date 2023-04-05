川普3起封口費案被控34項重罪 一次看懂案件經過

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美國前總統川普（左3）4日抵達紐約曼哈頓法院，他為封口費案出庭面對歷史性刑事起訴。（路透社）

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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國前總統川普今天在紐約曼哈頓出庭應訊，對於所面臨的34項偽造商業紀錄的重罪一概不認罪；而這些刑事指控出自於3件不同的封口費案。

美聯社報導，川普等人被控在2016年總統大選期間支付多筆封口費用，兩筆是給兩名女性，以換取她們閉口不談多年前的風流韻事，一筆是給「川普大樓」（Trump Tower）的門房，他聲稱知情川普私生子女的事。

紐約曼哈頓區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）概述3案如下：

●川普大樓門房

檢察官列出的首例是川普大樓前門房薩尤丁（Dino Sajudin）。薩尤丁聲稱自己握有川普私生子女的訊息後，曾獲得一筆3萬美元（約新台幣92萬元）款項。

出這筆錢的是「國家詢問報」（National Enquirer）母公司「全美媒體公司」（American Media Inc），藉此換取刊登一則傳聞的「永久」版權，據說傳聞指川普是「川普世界大廈」（Trump World Tower）一名員工孩子的生父。

根據薩尤丁與全美媒體公司之間的合約內容，薩尤丁只要透露傳聞或合約的隻字片語，就會被罰100萬美元（約新台幣3072萬元）。美聯社2017年8月專訪緋聞女主角時，她否認曾與川普有過一段情。

●玩伴女郎麥道高

檢察官列出的第2案涉及成人雜誌「花花公子」（Playboy）前玩伴女郎麥道高（Karen McDougal）。

圖為麥道高。（圖取自維基共享資源，作者Toglenn，CC BY-SA 4.0）

麥道高稱自己在2000年代中期與川普有過10個月的婚外情之後，同樣從「全美媒體公司」取得15萬美元（約新台幣460萬元）款項，這筆錢是用來買斷這則新聞的報導權，但卻從未真的刊出報導內容，利用所謂的「捕殺」（catch and kill）手法掩蓋負面新聞。

全美媒體公司承認，這筆款項是專門用於協助川普的總統選戰。

檢察官說，川普「明確」指示當時仍為川普集團（Trump Organization）員工的律師柯恩（Michael Cohen），將這筆費用以現金還給全美媒體公司。

麥道高與川普的關係一直到2016年總統大選投票日之前短短數天，才在「華爾街日報」報導之下曝光。川普否認麥道高的婚外情指控。

●風暴女丹尼爾斯

第3案涉及成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）。暴風女丹尼爾斯本名史蒂芬妮．柯立福（Stephanie Clifford），她聲稱她2006年在內華達州塔霍湖（Lake Tahoe）與川普發生性行為。

她提出願意向國家詢問報或在電視媒體前說出內情之後，川普律師柯恩於2016年11月8日總統大選投票日之前12天，以空殼公司名義匯13萬美元給暴風女丹尼爾斯的委任律師。

川普不僅否認曾與暴風女丹尼爾斯有過性行為，2018年4月還曾在總統專機「空軍一號」向媒體表示，自己並不知道柯恩曾匯款給她。

然而，檢察官今天表示，川普2016年勝選之後利用兩個來源替柯恩報銷這筆費用，一個是持有川普集團資產的信託基金，另一個是他個人銀行帳戶。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120405