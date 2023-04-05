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川普為封口費案出庭 媒體密切跟拍似回到過去

2023/4/5 15:03（4/5 15:51 更新）
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前美國總統川普的車隊4日離開曼哈頓刑事法院。（路透社）
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（中央社紐約4日綜合外電報導）對全美國和川普來說，美國前總統遭到起訴是史無前例的一天，但對電視新聞報導機構來說，出動空拍機跟拍車隊密切追蹤報導，感覺似乎回到了過去。

美聯社報導，川普遭起訴的報導今天攻占各大新聞台版面。媒體等著捕捉川普的面部表情，對他的心理活動進行解讀，從空中追蹤他的車隊行動，推敲川普被逮捕時會是什麼感覺。

正面臨窘境的有線新聞媒體因為這次報導，追憶起過去的美好時光。川普過去兩次參與總統競選、兩度遭到彈劾，電視台當時密切追蹤報導，觀眾則是看新聞緊盯事態發展，深怕漏掉任何消息。

川普面臨34項偽造商業紀錄的重罪，讓媒體這兩天有機會重溫舊時光。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）法律分析師塞瓦約斯（Danny Cevallos）在特別報導中說：「這是傳訊史上最重大的一次傳訊。」

川普昨天從佛羅里達州飛抵紐約，有線電視新聞台再度展現追新聞手段無底線。從川普在佛州起飛、降落紐約，他的車隊前往曼哈頓川普大廈（Trump Tower），新聞台以空拍機全程跟拍，對案件進行數小時報導。

福斯新聞頻道（Fox News Channel）用空拍機拍攝停在佛州停機坪上的川普專機，人在專機上的川普次子艾瑞克（Eric Trump）把電視畫面截圖上傳社群媒體推特（Twitter），寫道「從飛機上…看著飛機」。

俄亥俄州前州長凱西克（John Kasich）今天在MSNBC節目上說，這樣鋪天蓋地的報導簡直「荒謬」。他說：「還有更多有趣的事情正在發生，但我想我們都被這件事迷住了。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120405

#川普
#封口費
#美國
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