川普為封口費案出庭後向支持者取暖 稱唯一罪行是無畏捍衛國家[影]

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美國前總統川普（後中）4日在紐約市傳訊程序結束之後」，稱自己「無畏地」捍衛國家，還痛批這場刑事訴訟是「對我們國家的侮辱」。（路透社）

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（中央社佛州棕櫚灘4日綜合外電報導）美國前總統川普今天在紐約市傳訊程序結束之後表示，他「從沒想過美國會發生任何像這樣的事」，稱自己「無畏地」捍衛國家，還痛批這場刑事訴訟是「對我們國家的侮辱」。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普晚間在他的佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）別墅說：「我唯一犯下的罪，就是無畏地捍衛國家免於遭人摧毀…這是對我國的侮辱。」這是他因涉嫌支付封口費給色情片女演員而被起訴後首度公開發言。

川普在「以身為美國人為傲」（Proud to be an American）一曲聲中出現在支持者面前。他走向麥克風的時候，現場群眾高喊「美國、美國」。

川普目前是贏得共和黨2024年總統候選人資格的熱門人選。他說，全美各地「激進左派」檢察官「不惜任何代價」要找他麻煩。

川普在談話中提到2020年總統大選和現任總統拜登，並聲稱「我們國家正走向地獄」，現場群眾聞言鼓掌支持。

76歲的川普因涉嫌支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費而被紐約曼哈頓大陪審團起訴，成為史上首位面臨刑事罪名的前總統。他今天對34項偽造商業紀錄指控重罪概不認罪。

法官莫城（Juan Merchan）下午在傳訊過程中，並沒有對檢方或被告下達封口令，但敦促川普「避免」發表「可能煽動暴力、製造社會動盪，（或）危害國家或任何個人福祉的言論」。

據報，法官同時要求檢察官控制自己和本案證人的言辭。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1120405