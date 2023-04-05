川普再批民主黨欲干預選舉 下次聽證會要等12月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國前總統川普（前右3）4日出庭面對歷史性刑事起訴，他對封口費案調查衍生的34項偽造商業紀錄重罪指控概不認罪。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約4日綜合外電報導）美國前總統川普被控在2016年總統大選期間支付數筆封口費，今天在紐約應訊。媒體報導，川普隨後指稱對手「企圖透過法律來擊敗我們」。

美國國家廣播公司（NBC）報導，共和黨籍的川普指控民主黨人企圖「利用執法來干預選舉」。他說：「他們沒辦法在選票上打敗我們，所以就企圖透過法律來擊敗我們。」

報導提到，預期下一次川普要出席的聽證會最快會在12月，且可能要等到明年才會審理。

此外，根據美國有線電視新聞網（CNN）消息，川普對支持者說，他正「經歷一項假調查」，「結果是場騙局」。

川普說：「如大家所知，我們正經歷一項假調查。這件事就是這樣。出手的人是那些激進左派，我認為他們真的憎恨這個國家。我們正在打勝仗：這是很重要的一天，真的，因為這件事結果就是一場騙局。」（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120405