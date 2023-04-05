川普出庭面對刑事起訴 對34項重罪指控概不認罪

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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國前總統川普今天出庭面對歷史性刑事起訴，他對封口費案調查衍生的34項偽造商業紀錄重罪指控概不認罪。檢察官則指控川普付給兩位女性封口費，以掩蓋與兩人的婚外情。法官表示，此案最快可能明年元月開審。

根據起訴書，川普2016年選前違法支付封口費給情色女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）和Playboy雜誌玩伴女郎麥道高（Karen McDougal），以免妨礙他的選戰。

在法庭簡短的審訊中，檢察官開啟、公開大陪審團起訴書，然後由川普答辯。

川普十指交叉合掌，身旁坐著他的律師群，當被問及如何答辯時，川普回道：「不認罪。」

檢察官表示，川普因源自3宗選前封口費案的34項偽造商業紀錄重罪指控而遭到起訴。

曼哈頓地區聯邦檢察官白艾榮（Alvin Bragg）在聲明中說：「川普（Donald J. Trump）一再且欺騙性地偽造紐約商業紀錄，以掩飾犯罪行為，在2016年大選期間對選民隱匿對他有害的資訊。」

白艾榮誓言絕不會讓川普逍遙法外，「法律之前，人人平等」，「不能也不會讓重大法罪行為正常化」。

法官莫城（Juan Merchan）經過一個小時的審訊後，沒有拘留川普，也沒有對川普設下開審前限制，並表示此案可能明年元月開審。

由於明年元月是總統大選黨內初選展開的時間，川普的律師表示希望延至春天開審。川普的一名律師在法院外表示，「這份起訴書本身就是陳詞濫調，令人遺憾，我們將提起抗告，奮戰到底」。

川普走出法院時也沒有對等候的媒體記者發表談話。根據川普辦公室，川普將返回佛州，並於今晚8時15分從海湖俱樂部（Mar-a-Lago）對外發言。

川普今天稍早從住處川普大樓（Trump Tower）驅車抵達紐約曼哈頓（Manhattan）法院後，面無表情地向法院外的支持群眾揮手，然後轉身走入大廳，未對等候的媒體記者發言，在接近2時30分時走進法庭。法院外支持和反對他的群眾高聲互別苗頭。

76歲的川普今天穿著深藍色西裝，打紅領帶，他從川普大樓啟程時向記者作出高舉握拳手勢，途中仍不斷在社群媒體貼文，聲稱出庭有一種「超現實的」的感覺。

他在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「正前往曼哈頓下城（Lower Manhattan），法院，似乎很超現實─哇，他們就要逮捕我。不能相信此事發生在美國。」

川普的車隊從中央公園（Central Park）附近的川普大樓出發，沿途都有警察嚴密戒護，上頭還有直升機盤旋，歷經10公里的路程終於抵達曼哈頓法院。

川普將角逐2024年總統大選共和黨提名，且目前聲勢領先，本案堪稱選前一大轉折點。

川普上週遭大陪審團起訴，成為美國首位面臨刑事起訴的卸任或現任總統，理由是他涉及2016年支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」，以換取她閉口不談2006年曾與川普有過一段婚外情。（譯者：陳政一）1120405