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川普遭重罪起訴共和黨稱荒謬 各方反應一次看

2023/4/5 11:15（4/5 12:36 更新）
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美國前總統川普（左2）4日出庭面對歷史性刑事起訴，他對封口費案調查衍生的34項偽造商業紀錄重罪指控概不認罪。（路透社）
美國前總統川普（左2）4日出庭面對歷史性刑事起訴，他對封口費案調查衍生的34項偽造商業紀錄重罪指控概不認罪。（路透社）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）前美國總統川普今天出庭面對歷史性刑事起訴，引發各界關注，有民主黨議員嘆這是美國黑暗一刻，有共和黨議員稱指控「荒謬」，白宮則表示此案並非總統拜登關注的焦點。

川普是因一起支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費的調查案遭紐約曼哈頓大陪審團起訴，成為史上首位面臨刑事罪名的前總統。他今天對34項偽造商業紀錄指控重罪概不認罪。

以下為綜合路透與法新社的各方反應：

民主黨籍加州聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）：「當有必要以刑事罪名傳訊一位前總統時，是我國黑暗的一刻。」

他今天下午寫說：「隨著案件交由檢察官論證，我們必須明白最重要的一點，即一個人權力再大都必須負起責任，沒有人可以凌駕於法律之上。」

共和黨籍佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）：「對我們所有人來說，今天是糟糕的一天，我們都將後悔很長一段時日。」

他在上傳至推特（Twitter）帳號的影片中形容針對川普的指控「荒謬」，「今天我們設下了新常態，也就是如果你真想鬥垮一個人，讓何事都阻止不了你。你可以隨心所欲地玩弄法律、對某個人提出指控。」

白宮：新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在簡報中告訴媒體，「美國民眾應該放心，有諸如此案的案件尚未結案時，我們是不會加以評論的」。

尚皮耶表示，總統拜登沒有太關注川普在紐約刑事起訴的傳訊過程。她說：「當然，當他（拜登）有片刻觀看新聞的時候，會掌握到一部分的新聞，但對他來說，這並非關注焦點。」

民主黨籍紐約聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）：「我深信川普將有一場遵循事實和法律的公平審判。我們司法制度容不下任何外界影響，也容不下對法律程序的威迫。審判程序已然啟動，抗議是美國的權利，但所有抗議行動都必須和平進行。」

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）：「起訴川普完全是基於政治，也是毫無根據的。」

川普的姪女瑪莉（Mary Trump）：「顯然的，紐約的事件拖了一段時間之後終於發生了。這是歷史性的一天，而曼哈頓下城法院未來種種都將對這個國家有莫大的影響。」

她推文說：「唐納（川普）逃避責任已這麼長一段時間，造成這麼大的破壞，有很多是需要接受的。」她並補上主題標籤「起訴日快樂」（#HappyIndictmentDay）。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1120405

#川普
#尚皮耶
#美國
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