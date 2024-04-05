北約成立75週年 紐時：挺烏力不從心只能口惠

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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）4日慶祝成立75週年，然而害怕直接捲入與俄國開戰而使挺烏左支右絀，加上懼怕川普回鍋，讓這個老牌西方集體防衛體系的窘態盡露。

北約各創始成員於1949年4月4日於華盛頓簽署「北大西洋公約」（North Atlantic Treaty）宣告正式成立，成員從1949年的12個到近期芬蘭、瑞典相繼入會，今日已增至32個。

紐約時報指出然在成立3/4個世紀的此刻，各成員國領袖今夏召開北約峰會，卻怕看到屆時俄烏戰場是因歐洲太弱無力援烏，以致適應戰爭節奏的俄國勢如破竹一景。基輔至盼7月峰會時能收到北約入會正式邀請，但北約官員們都認為這不在今夏美國主辦的峰會之列。

基於集體安全機制，北約此刻無意接納一個恐將他們拖入二戰後最大規模歐陸戰事的新成員。這促使北約尋求某種折衷－暫不能讓烏克蘭入會，但足以讓基輔感受「長期」支持。然據參與討論的西方外交高層形容，至少到目前為止，折衷方式仍難有具體。

儘管歐盟已啟動讓烏克蘭加入的程序，但美國、德國仍維持去年北約峰會時立場，反對啟動烏克蘭加入北約的協商，並希望這議題今夏也不要碰，只願給烏克蘭一些能做到的承諾；而對界定烏克蘭須滿足哪些條件才能與北約開始談判，目前也毫無進展。

這週在布魯塞爾的北約外長會議上，內部有提出賦予北約在協調對烏軍援、融資和訓練方面更多控制權的意見，但旋即遭到質疑。讓北約而非美國來主責援烏武器運交的協調，遭匈牙利和其他盟國反對，擔心會讓北約更直接捲入戰爭，美國也不樂意拱手讓出主導權。

至於北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）出一項5年1000億歐元（近新台幣3.5兆元）的長期援烏構想就更令人困惑，因為不清楚北約有何機制能迫使成員出錢。

紐時指出，隨美國眾議院共和黨人持續阻撓600億美元的後續援烏計畫，俄軍繼續在俄烏戰場取得進展、基輔看來有戰敗危險的光景，到今夏並非不可能成真，屆時北約要傷腦筋的就是另一回事。

前美國駐北約大使、獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）主席達爾德（Ivo H. Daalder）說：「到時情況可能比現在糟得多，問題恐變成如何不讓俄國贏，如此整個論辯的本質就會全然改觀。烏克蘭過去兩個月很艱困，短期也不見轉危為安跡象。」

華盛頓郵報指出，北約4日慶祝成立75週年，然而在布魯塞爾北約總部舉行的儀式上，官員們對美國前總統川普的憂心蓋過慶祝氛圍。

川普今年2月一席「不多擔軍費，我就任憑俄國行事」的驚人之語嚇壞北約，再次擔心川普言行恐對北約構成嚴重威脅。

在這週北約外長會議舉行前的幾週，布魯塞爾的氛圍一直是「怎麼防川普」，但關於如何能真正保障北約免受川普打亂仍莫衷一是。華郵表示北約能做的，也只是努力讓川普和他的支持者相信北約值得保有。（譯者：陳亦偉）1130405