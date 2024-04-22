震後又逢大雨土石流 蘇花鐵公路雙斷待搶通

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮強震土石鬆動，今天鋒面報到，花蓮局部地區較大雨勢，下午台9丁線65.5k坍崩土石流阻斷台鐵和仁隧道北口前；蘇花公路更是多處坍方，目前鐵公路雙斷亟待搶通。

花蓮縣秀林鄉下午豪雨，蘇花公路除台9丁線65.5k土石泥流，另有台9線158.3k坍崩、159.3k大清水明隧道、13號隧道接縫破口處落石及160.6k匯德休憩區土石流，造成道路阻斷，影響車輛無法通行。

公路局東區養護工程分局長林文雄接受媒體聯訪表示，強震過後，台9丁線和仁至大清水路段因落石多，已禁止車輛通行；至於台9線受阻路段，待雨勢稍緩派出機具清理，預定下午6時30分搶通，和仁至崇德路段施工管制放行原訂下午5時延至6時30分起，放行至晚間7時30分止，實施夜間預警性封閉道路。

鐵路部分，426車次被少許土石泥流打到車廂，列車在和仁隧道內停等無虞後，繼續南下行駛。

台鐵表示，下午2時41分和仁=崇德間發生土石流雙線不通，各級列車皆平安未受影響，並於下午2時50分成立一級緊急應變小組。

由於目前仍豪雨不斷，且上方台9線邊坡土石仍不斷往下傾洩，無法進場搶修，預估深夜前無法恢復通車。

台鐵表示，228次、428次、232次、236次、432次、434次行駛至蘇澳新站，按原停靠站折返回樹林站。439次、441次、445次、447次行駛至花蓮站後按原停靠站折返回台東站。

自下午4時起，下行台北往花東對號列車停駛，上行對號列車行駛至花蓮。台北=蘇澳及花蓮以南區間車正常行駛。（編輯：謝雅竹）1130422