林佳龍接外交部長 黨政經歷豐富 拚內政經驗延伸外交事務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、林克倫台北25日電）內定外交部長林佳龍，黨政經歷豐富，2008年後擔任公職就是在前總統陳水扁任內出任負責外交與國安領域的國安諮詢委員，也擔任過無任所大使，對國際事務不陌生，但相對於過去的部長多出自外交體系，如何把豐富的內政經驗延伸到外交戰場上，對他是機會，也是挑戰。

林佳龍 林佳龍小檔案 生日：1964年2月13日

學歷：美國耶魯大學政治學博士、美國耶魯大學政治學碩士與人文哲學碩士、國立台灣大學政治學碩士

經歷：總統府秘書長、 外交部無任所大使、 交通部長、台中市長、立法委員、行政院新聞局長、 總統府副秘書長、 國安會議諮詢委員、國大代表、民進黨中央黨部秘書長 看更多 關閉 現年60歲，野百合世代出身，台大政治系畢業，擁有美國耶魯大學政治學博士學位，擔任學者時曾接受福特基金會邀請，赴中國進行村自治與基層選舉的田野調查，返台後任教於中正大學政治系。

林佳龍學成返國後，在大學教書，之後進入故總統李登輝任內的國安會擔任幕僚，陳水扁任內進一步擔任國安會諮詢委員，之後歷任新聞局長、民進黨秘書長、總統府副秘書長、立法委員、台中市長、交通部長、無任所大使與現任總統府秘書長。

林佳龍早年步入政壇後，由比較政府研究轉而涉獵外交與國安事務。他2000年擔任國安會諮詢委員，重點工作包括協助第一次執政的民進黨政府，籌組兩岸跨黨派小組工作，同時借重在日本擔任研究員時所累積人脈，協助建立美日台三邊對話平台。

此外，對國際政治、政策有高度興趣的林佳龍也於2001年12月底，結合台灣企業家與學者，成立台灣智庫作為民間公共政策平台，並邀請各領域專家學者在思想坦克論壇撰文、迄今不綴，為台灣各議題發聲提出建言；即將出任行政院副院長的鄭麗君，就曾擔任過台灣智庫辦公室主任。

林佳龍當年任職國安會時，跟時任內閣官房長官的安倍晉三有業務往來，與安倍的胞弟、曾任日本防衛大臣的岸信夫夫婦是多年好友，並曾在台中接待岸信夫的夫人岸智香子，見證清水國小120周年校慶與全台第一座日式宿舍群古蹟教室落成。

學者出身的林佳龍，在政治上早有一席之地，最為人所知的是當年蹲點台中「十年磨一劍」，當選台中市長，奠定他的政治地位，連任失利後歷任府院重要職務，也選過新北市長，目前是黨內主要派系「正國會」領導人，屢次被點名可能出任行政院長甚至競選總統。

縱橫政治圈超過20年，林佳龍嫻熟內政等政治事務，對國際事務也不陌生，但環顧整體印太局勢，今年底美國將舉行總統大選，美日峰會開啟戰略合作新時代、美日菲將催生新「小多邊」架構，北京在國際打壓台灣的力道不減；總統當選人賴清德宣示將延續總統蔡英文的外交路線，面對台灣外部環境詭譎多變，林佳龍擔任外交部長的挑戰才剛開始。（編輯：林淑媛）1130425