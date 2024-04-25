顧立雄：首要目標複雜化對岸算計 遞延軍事冒進時間
2024/4/25 11:26（4/25 11:58 更新）
（中央社記者游凱翔、溫貴香、葉素萍台北25日電）國安會秘書長顧立雄將轉任國防部長，他今天表示，印太區域協同性嚇阻具體作為正逐漸形成，台灣是其中最重要一環一定要參與，首要目標就是複雜化對岸算計，讓中國可能的軍事冒進作為時間表不斷往後遞延。
賴清德今天主持記者會，公布第6波新任內閣與國安首長人事，前屏東縣長潘孟安
接總統府秘書長，外交部長吳釗燮
潘孟安小檔案
- 生日：1963年8月15日
- 學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、高雄師範大學成人教育研究所碩士
- 經歷：屏東縣長、民進黨立法院黨團書記長與幹事長、民進黨中央執行委員、立法委員、屏東縣議員、屏東縣車城鄉鄉民代表
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回任國安會秘書長，總統府秘書長林佳龍
吳釗燮小檔案
- 生日：1954年10月31日
- 學歷：美國俄亥俄州立大學政治學博士、美國密蘇里大學政治學碩士、政治大學政治學系學士
- 經歷：外交部長、總統府秘書長、國家安全會議秘書長、民進黨秘書長、民進黨政策委員會執行長、民進黨駐美國代表、駐美國代表、行政院大陸委員會主任委員、總統府副秘書長
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轉任外交部長，國安會秘書長顧立雄
林佳龍小檔案
- 生日：1964年2月13日
- 學歷：美國耶魯大學政治學博士、美國耶魯大學政治學碩士與人文哲學碩士、國立台灣大學政治學碩士
- 經歷：總統府秘書長、外交部無任所大使、交通部長、台中市長、立法委員、行政院新聞局長、總統府副秘書長、國安會議諮詢委員、國大代表、民進黨中央黨部秘書長
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轉任國防部長，行政院副院長鄭文燦
顧立雄小檔案
- 生日：1958年10月31日
- 學歷：美國紐約大學法學碩士、國立台灣大學法學院法律學系
- 經歷：國安會秘書長、金管會主委、黨產會主委、立法委員、萬國法律事務所資深合夥律師、台灣人權促進會會長、民間司法改革基金會董事長、台灣法學會理事長、中華民國律師公會全國聯合會理事長、台北律師公會理事長
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規劃接海基會董事長，海基會副董事長兼秘書長邱垂正
鄭文燦小檔案
- 生日：1967年7月6日
- 學歷：台灣大學社會系學士
- 經歷：行政院副院長、桃園市長、中華港澳之友協會會長、海基會副秘書長、行政院發言人、新聞局局長
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轉任陸委會主委，國安會諮委嚴德發
邱垂正小檔案
- 生日：1965年12月10日
- 學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士
- 經歷：海基會副董事長兼秘書長、財團法人臺灣智庫顧問、桃園市政府兩岸小組顧問、行政院大陸委員會副主任委員、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理、財團法人臺港經濟文化合作策進會代理董事長
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轉任退輔會主委，國安局長蔡明彥
嚴德發小檔案
- 生日：1952年11月14日
- 學歷：陸軍官校44期裝甲科1975年班、三軍大學陸軍學院1986年班、三軍大學戰爭學院1990年班
- 經歷：國家安全會議諮詢委員、陸軍第八軍團指揮部指揮官、國防部陸軍司令部副司令、國防部參謀本部副參謀總長、國防部參謀本部副參謀總長兼執行官、國防部軍備副部長、國防部陸軍司令部司令、國防部參謀本部參謀總長、國家安全會議秘書長、國防部長
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留任。
蔡明彥小檔案
- 生日：1967年6月7日
- 學歷：英國倫敦大學戰爭研究博士、淡江大學法學碩士、東吳大學政治學學士
- 經歷：國安局長、外交部政務次長、駐歐盟兼駐比利時大使、國家安全會議副秘書長、行政院大陸委員會諮詢委員、財團法人海峽交流基金會顧問、美國國務院傅爾布萊特訪問學者
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中央社詢問，台海兵凶戰危，外界質疑缺乏職業軍人訓練的國防部長，是否能承擔文人領軍的重擔。
顧立雄表示，他感覺擔子很重，因此戰戰競競、戒慎以對，但他很清楚國防戰略目標，會與專業的國軍團隊，包括軍令、軍備及軍政等相關部門，一起打造現代化的勁旅，其中包括加速及加強不對稱作戰、聯合作戰能力的建構，並實戰化訓練，這些不單是義務役，乃至於後備役也是如此。
顧立雄指出，後備制度改革是艱鉅挑戰，要讓後備部隊形成有效戰力，讓全世界看見台灣有自我防衛的決心與實力。
針對區域情勢，顧立雄提到，身為國防部長的任務就是不斷加強國軍戰力，且印太區域的協同性嚇阻具體作為正逐漸形成中，台灣是其中最重要一環，一定要以實力、決心參與這樣的協同性架構，首要目標就是複雜化對岸的算計，讓中國可能的軍事冒進作為時間表不斷往後遞延，確保台海區域和平穩定，這是國防部長職責。
賴清德說，顧立雄過去擔任國安會秘書長，非常深入於國安及國防工作。現在的國防工作不單僅是國防事務，還要肩負起國安、外交及國際合作，甚至推動全民國防的社會溝通。換句話說，現在的國防部長跟過往只專注國防事務已不同，顧立雄具備多方面的長才，因此由他擔任國防部長是現在的不二人選，也相信能有很好成績。（編輯：謝佳珍）1130425
顧立雄小檔案
- 生日：1958年10月31日
- 學歷：美國紐約大學法學碩士、國立台灣大學法學院法律學系
- 經歷：國安會秘書長、金管會主委、黨產會主委、立法委員、萬國法律事務所資深合夥律師、台灣人權促進會會長、民間司法改革基金會董事長、台灣法學會理事長、中華民國律師公會全國聯合會理事長、台北律師公會理事長
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