滲透300多家美企助北韓創收入 美國和烏克蘭人遭訴

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國檢方今天宣布逮捕一名美國婦女和一名烏克蘭男子，指這兩人涉嫌幫助與北韓有關聯的資訊科技（IT）人員，冒充成美國人，從數百家美國公司獲得遠距工作機會。

路透社報導，美國司法部表示，這樁精心策劃的騙局目的是要違反國際制裁，為北韓獲取收入，涉及對300多家美國公司與銀行進行滲透，盜用逾60名美國人身分。被滲透的公司包括「財星雜誌」（Fortune）500大企業。

美國國務院稍早聲明指出，這樁騙局已使北韓獲得至少680萬美元收入。

國務院指出，參與其中的北韓人與北韓軍需工業部（Munitions Industry Department）有關聯。該部負責監督北韓彈道飛彈開發、武器生產及研發計畫。

檢方上週向華盛頓特區聯邦法院提交的起訴書今天公布，內容指出，現年49歲出身亞利桑那州利奇菲爾德公園（Litchfield Park）的柴普曼 （Christina Marie Chapman）、現年27歲出身基輔的迪登科（Oleksandr Didenko），以及其他3名外國人，已經遭到起訴。

司法部刑事司司長阿根蒂耶里（Nicole Argentieri）表示，這些被指控的罪行「讓北韓政府受益，為其帶來收入，在某些情況下，同謀者還竊取專有資訊」。

阿根蒂耶里在聲明中表示，這些指控「對僱用遠距IT員工的美國公司和政府機構而言，應當是個警訊」。

聲明稱指出，遭到這項詭計欺騙的美國公司所涉產業不勝枚舉，「包括諸多知名的財星500大公司、美國銀行及其他金融服務業者」。

司法部聲明指出，柴普曼於昨天被捕；而迪登科則應美國要求，於7日被波蘭當局逮捕。美方正在設法將他引渡。

司法部表示，迪登科遭控在美國IT求職平台上創建虛假帳號，出售給海外IT人員，他認為其中有些是北韓人。司法部指出，使用迪登科服務的海外IT人員也與柴普曼合作。

北韓正受到聯合國制裁，以截斷北韓發展飛彈和核武計畫的資金。專家表示，北韓企圖非法取得資金，包括透過IT人員來創造收入。

根據路透社14日所見資料，現已解散的聯合國制裁監督小組的機密研究顯示，他們一直在調查2017年至2024年間的97起網攻案，這些案件疑似是北韓針對加密貨幣公司展開價值約36億美元的網路攻擊。（譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1130517