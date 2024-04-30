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淡水河五股蘆洲沿岸改善 八里左岸廊帶全面開放

2024/4/30 15:34（4/30 15:41 更新）
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新北市「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第2期）」完工，圖為「米倉無限公園」，可270度環景一覽淡水河廣闊美景。（高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月30日
新北市「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第2期）」完工，圖為「米倉無限公園」，可270度環景一覽淡水河廣闊美景。（高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月30日
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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市府自112年起推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，「米倉無限公園」及「林蔭樹海漫步道」今天完工開放完成最後一塊拼圖，讓八里左岸水岸廊帶全面開放。

新北市長侯友宜今天到米倉打石公園視察「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第2期）」完工情形，並騎自行車實際體驗水岸景觀。

他致詞表示，執行「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，改善蘆洲區北側經五股至八里區河濱自行車道，歷經5年，合計投入新台幣3億5500萬元，完成長達10公里的帶狀遊憩廊道，讓整個淡水河左岸親水休憩節點已打造完成。

侯友宜接受媒體聯訪時指出，淡水河左岸從蘆洲北側到五股、八里是最美麗的河濱自行車步道，希望大家多到淡水河左岸騎腳踏車、觀光休閒。

新北市高灘地工程管理處長張修銘表示，「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」陸續完成關渡橋景觀平台、龍形渡船頭休憩廣場、獅子頭山水匯集廣場及海世界觀景平台，隨著「米倉無限公園」及「林蔭樹海漫步道」等設施開放，讓八里左岸水岸廊帶全面開放。

高灘處指出，市府向中央爭取前瞻水環境補助，辦理「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第2期）」，依循國家2050淨零碳排目標及經濟部水利署推動減碳策略，改善環境及落實節能減碳。（編輯：戴光育）1130430

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