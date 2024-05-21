台灣人公共事務會刊廣告賀賴總統就職 籲美國會邀訪

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（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）台灣人公共事務會（FAPA）今天在美國華盛頓時報刊登全版廣告，祝賀台灣總統賴清德、副總統蕭美琴就職，並重申支持台灣民主自由承諾，也呼籲美國國會邀請賴總統訪問華府。

台灣人公共事務會在華盛頓時報（The Washington Times）的廣告中指出，儘管中國不斷欺凌台灣、試圖干預選舉，台灣的民主仍屹立不搖。台灣今年1月舉行總統及立委選舉，投票率為71.9%，是全球投票率最高的國家之一。

FAPA在廣告中呼籲美國國會立即行動，邀請賴總統訪問華府。美國參、眾議院2018年一致通過台灣旅行法（Taiwan Travel Act），解除美國與台灣高層官員互訪的限制。邀請賴總統到華府訪問不受任何法律限制。

FAPA執行長蕭喬勻指出，在前總統蔡英文任內8年，「我們見證了美台關係逐漸正常化」，今年是美國「台灣關係法」立法45週年，也是美台關係重要的里程碑。

她說，台灣人公共事務會很高興看到賴總統在就職演說中，強調要致力確保台灣充滿活力的民主、印太地區和平與穩定，以及全球繁榮。

FAPA於1982年成立於美國洛杉磯，是台灣人在美國的首個遊說組織，致力推動台灣民主自由、促進台美關係、維護台灣人民自決權，鞏固台灣主權獨立。（編輯：張芷瑄）1130521