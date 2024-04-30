第3次碳費審議會5/7召開 擬討論碳費3子法

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（中央社記者張雄風台北30日）環境部今天表示，預計將於5月7日召開第3次碳費費率審議會。由於環境部昨天預告的碳費相關3子法，有委員認為子法讓產業規避「污染者付費」原則，在此基礎上難以討論碳費費率。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴今天證實，第3次碳費費率審議會將於5月7日上午召開。

環境部昨天預告氣候變遷因應法下與碳費有關的3項子法草案，包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」。

黃偉鳴說，目前設定第3次審議會將會就上述3子法進行討論，另外也會進一步分析亞洲鄰近國家日本、韓國、新加坡的碳定價制度，逐步聚焦。

碳費審議會委員林彥廷接受媒體訪問時表示，草案中針對高碳洩漏風險企業訂定「碳洩漏風險係數」，減免企業應繳納碳費的排放量，甚至最高可以「打2折」；但已有多個國際研究指出，碳定價施行多年以來，並未發生碳洩漏現象，因此訂定的折數，僅只是讓產業規避「污染者付費」原則。

此外，林彥廷表示，全面性給予非屬高碳洩漏風險的排放源2.5萬噸的免徵額度，併同前述的碳洩漏風險係數，將導致6000萬噸以上排放量，無須負擔其外部成本。

林彥廷認為，在這樣的基礎上難以討論碳費費率。（編輯：陳政偉）1130430