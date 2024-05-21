創新農業價值鏈 台東1團體、3個人獲選百大青農

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）農業部百大青農遴選，台東3名青農及1團體獲選，他們不僅在農業上成為標竿，也兼顧通路與其他農友間的合作，創新農業價值鏈，帶動產業升級及永續發展。

農業部台東區農業改良場發布新聞稿表示，這屆百大青農共計281組申請報名，先經由各區農業改良場初步篩選推薦，後由農業部嚴格審查評定，共有90組獲選，包含個人組82人、團體組8組，競爭相當激烈。

台東區農業改良場輔導的有林彥均、林沛縈、張勝堯個人組3人，以及團體組范植勛、范植巽、范植皙等1組，計4組青年農民獲選為第7屆百大青農。

台東區農業改良場表示，林彥均於台東縣延平鄉、鹿野鄉栽培薑、圓櫛瓜等蔬菜，與通路業者穩定合作並制定縝密規模化生產計畫，創造區域農產商機；林沛縈於卑南鄉經營番荔枝、鳳梨釋迦產業，結合縣內外青年成立「好時果子」品牌團隊，積極參與「保證責任臺東縣陽光職農生產合作社」、「高頂山休閒農業區」業務經營，與區域業者共榮共好，更致力推動食農教育，善盡社會責任。

在卑南鄉經營番荔枝、鳳梨釋迦產業的張勝堯，現為台東縣青農聯誼會會長，致力於串連在地青農，研發釋迦麵、鳳梨釋迦氣泡飲等多元加工品，規劃農業體驗遊程，帶動地方產業六級化發展。

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團體組范植勛、范植巽、范植皙3人則為關山鎮「梓園碾米工廠」核心成員，經營有機促進區面積及產銷履歷驗證面積為台東之冠，民國110年關山鎮水稻田遭受稻黑椿象危害情形嚴重時，攜手台東農改場開發綜合防治技術，穩定契作農友生產有機稻米信心，同時成立實驗室，嚴格管控產品品質。

台東區農業改良場表示，恭賀4組青農傑出表現，除身為標竿典範外，期許未來也能串聯整合上下游農業工作者，創新農業價值鏈，讓台東生產、生活與生態的農業價值充分顯現，帶動產業升級及永續發展。（編輯：陳仁華）1130521