輝達財報FOMC紀錄待公布 法人：市場觀望台股收跌

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（中央社記者張建中台北21日電）台股今天震盪收跌34.88點，收在21236.75點。法人表示，今天市場觀望味較濃，輝達（NVIDIA）財報及FOMC會議紀錄將牽動台股後市，是近期市場關注焦點。

台股加權指數收在21236.75點，下跌34.88點，跌幅約0.16%，成交值新台幣3731.01億元。

傳統產業股今天普遍下挫，包括水泥、塑膠、紡織、機電、造紙、汽車、營建、航運及觀光類股指數下挫逾1%；僅食品及橡膠類股抗跌。金融類股指數也下挫1.34%。

隨著國際金價及銅價走高，佳龍及第一銅股價同登漲停，光洋科也上揚5.51%。

電子股方面，隨著輝達即將公布財報，晟銘電、迎廣、廣運、廣明等伺服器機殼、散熱及機器人相關概念股在市場資金湧入卡位下，股價紛紛大漲。

台積電收在841元，上漲6元，市值攀升至21.81兆元，貢獻大盤指數約49點。世芯-KY、信驊、大立光及力旺等高價股紛紛走跌，整體電子類股指數上漲0.32%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，輝達即將公布財報及展望，是市場關注焦點，此外，美國聯邦準備理事會（Fed）將公布聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄，也將牽動股市動向。（編輯：楊凱翔）1130521