生技股添新兵 向榮生技盤中漲幅近3成

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（中央社記者何秀玲台北21日電）生技股再添新兵，新藥研發公司向榮生技今天在證交所創新板以承銷價58元掛牌上市，是創新板首家以異體幹細胞新藥為主軸的生技公司。向榮掛牌首日出現蜜月行情，盤中高點75元，漲幅29.3%。

向榮生技主要聚焦幹細胞與老化醫療需求，其中，治療膝骨關節炎臨床案進行3期收案，治療慢性腎臟病臨床案由主管機關1期與2期結案審查中。

向榮生技表示，進行中的臨床案，均經過台灣TFDA及美國FDA核准執行，新藥細胞源於自行建立的異體細胞庫。此細胞庫為台灣唯一獲得美國FDA主檔案（Drug Master File）備案的異體細胞庫，是醫藥公司進美國市場必備的資格檔，細胞可供其他人使用發展。

此外，向榮生技已建置完成具PIC/S GMP廠規格的細胞製劑廠，近期取得日本厚生省認定的特定細胞加工物製造認證；具國際認證的異體細胞庫及細胞製劑廠，有助於發展委託開發暨製造服務（CDMO）。

向榮生技有新藥研發，也拓展幹細胞技術應用。向榮的高濃度幹細胞分泌物外泌體，已作為化妝品原料銷往日本；另開發專利超低溫藥品盛裝容器，是全球少數獲得醫材認證的細胞盛裝容器，對搶占全球生物製劑儲存市場具優勢。

向榮生技未來將以海外授權方式，在國外尋求合作業者，以搶占細胞新藥在膝骨關節炎及慢性腎臟病的治療市場。（編輯：張良知）1130521