台綜院：4月產業用電成長創逾2年新高 半導體迎春燕

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台綜院今天公布4月電力景氣燈號續亮代表「穩定」的綠燈，呈現連5綠，全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.35%，創29個月以來、逾2年新高，生產動能復甦，且半導體產業受惠AI商機，可望迎來春燕。

台綜院指出，4月全國產業高壓以上用電量成長創2021年底以來用電量最大漲幅，主要受惠於AI等新興應用持續熱絡，以及傳統產業需求逐步回溫，使得全國產業用電在去年同期低基期下，得以有顯著成長，整體產業電力景氣燈號也續呈穩定的綠燈。

製造業方面，台綜院分析，資訊通信、電子等產品接單持續增加；部分傳統產業也開始擺脫先前疲軟的態勢，如塑橡膠製品業、機械設備業等，用電量出現反轉向上增加的跡象，製造業電力景氣燈號續呈綠燈。

各界關注的半導體業，受惠於AI、5G、高效能運算等應用快速擴展，帶旺半導體族群，尤其全球最熱門的生成式AI爆炸性成長且快速演進，台灣半導體業憑著高階製程技術在全球居領導地位，受惠程度最高，振奮產業復甦力道。

台綜院表示，4月半導體業用電量較去年同期成長6%，電力景氣燈號續呈穩定的綠燈，「半導體業景氣復甦，有望迎來產業春燕歸來」。

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台綜院進一步指出，國內半導體業在AI浪潮下蓬勃發展，並推動相關產業起飛，部分傳統產業則在供應鏈恢復常態後，開始回補庫存，加上國際終端消費逐漸回升，產業景氣回春，製造業持續朝正向成長發展。

至於整體經濟表現，台綜院表示，4月經濟數據迎來雙喜訊，全國產業用電成長創近2年半新高，且外銷訂單年增逾1成，為近2年最大增幅；在AI需求強勁及去年同期基期偏低因素下，預測2024年4月經濟成長率為4.3%，後續景氣有望穩健回升。（編輯：翟思嘉）1130521