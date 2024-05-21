小琉球600噸垃圾待清運僅1家投標 最快1週內公告

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）屏東琉球鄉公所垃圾清運9度流標，島上2個多月累積600公噸垃圾，縣府協助先行清理，今天上午公所進行第10度開標作業，僅1家廠商投標，已通過資格審核，最快1週內公告。

小琉球是觀光勝地，年登逾百萬人次旅客，相對垃圾量也大。當地垃圾由環境部補助經費，委託環保公司跨海清運至崁頂焚化場處理，去年底鄉公所辦理新年度垃圾清運招標作業，但到今年2月底舊約截止，招標作業均流標，儘管在屏東縣環保局爭取下，環境部將每噸清運費補助由每噸新台幣4500元提高到5000元，結果仍9度流標，今天進行第10度開標作業。

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琉球鄉公所告訴中央社記者，琉球鄉垃圾清運計畫僅1家投標，為登記在高雄市的環保公司，資格標審查已通過，預計27日進行評選會，屆時可解決垃圾清運問題。

島上目前600噸的垃圾，屏東縣環保局13日進場協助清運，動員的400噸貨輪，可搭載3輛大型垃圾轉運車，每航次清運垃圾量60公噸以上，依可調度的最大航次，配合船班時間，預估約3週時間可以清運完畢。（編輯：郭諭儒）1130521