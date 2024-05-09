小琉球600噸垃圾飄惡臭 縣府助清運要求公所檢討

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東小琉球是觀光勝地，鄉公所垃圾清運新約招標不順，環境部將費用提高至每噸5000元，已是全國最高，仍9度流標，島上累積600噸垃圾飄惡臭，縣府13日協助清運，並要求公所檢討。

琉球鄉公所辦理的垃圾清運招標案，連續9次流標，2月底起暫置場已累積近600噸垃圾，今天召開檢討會，屏東縣政府環保局長顏幸苑、環境部環境管理署科長鐘裕達，在琉球鄉長陳國在陪同下前往垃圾暫置場現勘。

暫置場蒼蠅飛舞，垃圾山散發惡臭，下風處的村落居民苦不堪言，島上的垃圾壓力不斷升高，每天持續產生約10噸垃圾。顏幸苑表示，縣長周春米最擔心如山的垃圾危及居民健康及生活品質，已指示要備妥人員、機具緊急進場，預計13日開始進駐清運垃圾，在清運期間，由琉球鄉公所早晚務必消毒並進行垃圾分類，避免孳生傳染病及登革熱。

顏幸苑告訴中央社記者，依地方制度法及廢棄物清理法規定，垃圾清運是鄉鎮公所工作、垃圾處理是縣府職責；縣府為維護島民健康緊急協調進場，尤其環境部已明確表示，琉球鄉目前的垃圾轉運補助經費已是全國最高，為何與本島距離不遠的琉球沒有廠商投標，陳國在領導的琉球鄉公所仍必須深刻檢討一再流標的原因。

鐘裕達表示，琉球鄉垃圾清運費用，在縣環保局爭取下，已經將每噸單價調高至新台幣5000元，若鄉公所在6個月內沒有順利發包，中央將收回經費。

陳國在則說，自去年底辦理公開招標至第3次流標後，調高清運費用，因此沒有單價過低的問題，推估廠商不願意投標原因可能是過往轉運過程中機具遭受破壞，有人身安全的考量。（編輯：謝雅竹）1130509