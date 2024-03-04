屏東環保局墾丁偏僻海岸淨灘 清出3100支寶特瓶

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（中央社記者黃郁菁屏東縣4日電）屏東縣環保局長顏幸苑率員到出風鼻海岸及南仁山生態保護區海岸淨灘，於3月1、2日清除大量塑料垃圾，合計清除了約3100個寶特瓶，呼籲民眾減少使用一次性塑料垃圾。

屏東縣環保局今天發布新聞稿指出，去年底為追查海上油污污染來源進入這段海岸線稽查，意外發現因洋流及地形等因素，堆積大量海漂垃圾。海岸線人煙罕至，因此成為海漂垃圾污染死角，遂於3月初天氣穩定時前往淨灘。

環保局表示，海漂垃圾容易被海龜、鯨豚及水鳥等海洋生物誤食造成傷害，廢棄漁網更是常纏繞海洋生物致死，此外，塑膠垃圾難以自然分解，還會遭海浪拍打撞擊碎裂成肉眼看不見的塑膠微粒，進入食物鏈後又會回到餐桌，對人類健康產生潛在威脅。

環保局指出，此次淨灘不易，考量人員安全，限制至多20人參與，特別請海巡署第六岸巡隊旭海安檢所及恆春第一機動巡邏站協助戒護淨灘人員安全，所有人員頂著強風徒步7小時深入太平洋海岸，並翻越許多天然巨石屏障，再沿著崎嶇海岸線撿拾卡在岩縫中的垃圾，將裝滿垃圾的網袋背負回來。

淨灘發現海岸上幾乎都是塑料垃圾，其中又以寶特瓶最多，這次合計清除了大約3100個寶特瓶，平均每人扛回155個廢寶特瓶。環保局綜合企劃科科長王奕軒接受電訪表示，此次淨灘許多海廢是從國外飄來，希望藉此喚醒民眾對海漂垃圾問題的意識，減少使用一次性容器，將垃圾減量，從源頭解決海廢問題。

屏東縣政府表示，未來將持續深入這片遠離大眾視線的海岸淨灘，也會持續結合環保艦隊及潛海戰將執行「海廢帶回、漁獲自肥」計畫清理海洋廢棄物，並持續全力推動各項海洋環保政策。（編輯：郭諭儒）1130304