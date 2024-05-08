小琉球垃圾清運9度流標500噸待處理 縣府將開檢討會

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）屏東離島小琉球年登逾百萬名遊客，但島上累積500噸垃圾，環境部將每噸清運費補助由每噸4500元提高到5000元，仍9度流標，縣府明天將邀集鄉長陳國在召開檢討會。

小琉球垃圾由環境部補助經費，委託環保公司跨海清運至崁頂焚化場處理，去年底鄉公所辦理新年度垃圾清運招標作業，但到今年2月底舊約截止，招標作業均流標；7日鄉公所第9次招標作業開標，儘管在屏東縣環保局爭取下，環境部將每噸清運費補助由每噸新台幣4500元提高到5000元，結果仍再度流標。

環保局長顏幸苑告訴中央社記者，今天鄉公所進行第10次公告招標作業，預計7天後開標，縣長周春米已邀集環保局、民政處、警察局、交通旅遊處等單位提前研商，並指示明天前往琉球鄉公所與陳國在召開檢討協調會。

縣府提及，目前島上垃圾暫置在垃圾暫存場內，累積約500噸垃圾，周春米責成環保局加強暫置場環境衛生和消毒，必要時由環保局在警察局協助下進場清運。

另外，若琉球鄉第10次垃圾清運招標作業又流標，周春米要求環保局、警察局深入了解流標原因，尤其在垃圾清運成本已提高1成，符合離島清運成本，為何仍無廠商投標，是否有其他因素。

縣府強調，由於垃圾堆積與日俱增，加上暑期旅遊旺季即將到來，島上垃圾壓力不斷升高，必要時由警察局協助維持秩序，環保局緊急僱工僱船進場清運，絕不讓垃圾影響民眾生活。（編輯：郭諭儒）1130508