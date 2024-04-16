守護蘭嶼綠島 清潔員4.5個月清出6000公斤垃圾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東蘭嶼、綠島2顆觀光明星，每年吸引數10萬旅客登島，為維護島上環境台東縣政府聘用12名清潔人員，今年截至昨天已清出5924公斤垃圾，將美好環境留給遊客和島上居民。

台東縣環保局綜合計畫科長黃權煒今天向中央社記者表示，台東縣蘭嶼鄉和綠島鄉2座離島，擁有獨特風情、美景和悠久的傳統文化，每年吸引數10萬名旅人造訪，但也為帶來環境垃圾量增加。

為了維護離島美麗環境，縣府推動離島環境衛生計畫，在分別派遣6名清掃人員，協助維護環境清潔。

黃權煒表示，根據統計，今年截至4月15日綠島清出845公斤、蘭嶼5079公斤垃圾，總計5924公斤。對於美化離島環境與提升觀光品質，帶來正面效果與能量。

台東縣政府對清潔人員的辛勞表示感謝，並呼籲遊客與民眾減少使用拋棄式用品，避免亂丟垃圾，將最美的環境留給大家，共同守護離島環境。

黃權煒說，清潔人員都是無名英雄，不管烈日或下雨，在各種天候環境條件，默默為離島環境付出努力，一個一個垃圾撿拾，為環島公路和公共環境髒亂點的清潔工作盡一份心力。（編輯：郭諭儒）1130416