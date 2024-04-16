小琉球7月起收海洋保育費 肚仔坪等3潮間帶每人60元

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）為減輕小琉球旅遊人潮對生態造成的負擔，屏東縣政府將杉福、漁埕尾、肚仔坪等3處潮間帶列為保育示範區，自7月1日起收取每名遊客60元海洋保育費。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，杉福、漁埕尾、肚仔坪等3處潮間帶保育示範區，除限制管控同時間進入人數外，7月起收取海洋保育費，專款將用於維護自然生態資源及復育，包括宣導觀光保育觀念、管理人員相關訓練、調查及復育自然生態資源等，期待觀光及生態並存、永續發展。

縣府表示，3處潮間帶規定同一時間進入各潮間帶以300人為限，且僅能行走在規劃路線上，每年12月1日至隔年3月31日為休養期，禁止所有人進入；4月1日至6月15日為繁殖期，夜間8時至隔日清晨5時也禁止進入，6月16日至11月30日可從事夜間導覽解說，但需以紅光燈進行。

小琉球自然人文生態觀光協會理事長陳文玉表示，自己在生態保育第一線服務超過10年，近年來遊客過量已傷及島上環境生態，針對生態敏感地區管控遊客量，依法酌收最低額度的60元觀光保育費，可保護生態敏感地區、提升遊憩品質，遊客又有公共意外險保障，一舉數得。

屏東縣政府海洋及漁業事務管理所指出，中山大學海洋事務研究所特聘教授張水鍇2023年調查杉福、漁埕尾、肚仔坪潮間帶結果，生物（大型底棲無脊椎動物）密度為2014年的43%，相較於2020年提高12%，雖有穩定回升，但速度緩慢。

海洋及漁業事務管理所說，由於近幾年生態和棲地基礎環境都受到負面衝擊，要恢復過去的水準還有很長的一段路，需要政府持續投資及民間協力，持續加強遊客和業者的管理及教育，生態方面則需持續進行監測與復育。

屏東縣政府4月1日時與交通部公告「屏東縣琉球鄉自然人文生態景觀區」，範圍包括肚仔坪、杉福、蛤板灣、漁埕尾、龍蝦洞5處潮間帶，依發展觀光條例規定，「旅客進入自然人文生態景觀區，應申請專業導覽人員陪同進入」，並決定循霧台鄉自然人文生態景觀區哈尤溪收費導覽模式，7月將成為全台第一個收觀光保育費的離島鄉鎮。（編輯：黃世雅）1130416