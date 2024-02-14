解封後都出國不玩國旅？數據顯示不減反增

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（中央社記者余曉涵台北14日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，旅客瘋出國，但國旅也沒有因此受太大影響，根據旅行社統計參與國旅人次增加外，觀光署旅館住房率增加近3成。

根據交通部觀光署統計，112年1月到11月台灣旅客出境人數高達1073萬9028人次，顯示台灣旅客瘋出國，但外界原本預期國旅會因此受到嚴重衝擊，不過根據數據顯示，國旅不但受到的影響小，甚至還比疫情前還要熱門。

在旅館平均住用率方面，根據觀光署最新統計，112年1到11月觀光旅館業為60.13%，較111年同期46.21%，增加13.92%，約成長30.13%；112年1到11月旅館業為47.99%，較111年同期41.17%，增加6.82%，約成長16.57%。

觀光署說，顯示國旅住房狀況並沒有因出國旅客增加，而受到影響，民眾還是很願意在台灣旅遊。

國旅團方面影響也沒有想像中巨大，KKday說，2023年整體旅遊市場暢旺，包括出境旅遊、海外旅客來台與國旅市場，目前國旅商品因為具備即訂即出、日常休閒娛樂的硬性需求性特色，頗受小資白領、學生與親子客群青睞，去年國旅商品銷售與與前年持平，熱賣商品種類前4名為景點票券、特色體驗、交通票券、戶外體驗。

雄獅旅遊指出，根據統計，2023年國旅人次較2022年成長15%，尤其第4季更比前年同期成長超過2成，熱門旅遊目的地前3名分別為花東、高屏（藍皮解憂號觀光列車）、嘉南（阿里山）。

可樂旅遊表示，今年疫情情趨穩、國境開放，旅客對出國旅遊需求量增，國旅需求量不若2022年，但受國境封閉影響2022年國旅團體基數相對較大，尤其離島行程，因能搭飛機感受「出國感」更受到旅人喜愛。

易遊網指出，國內旅遊以觀光列車、高鐵旅遊、飛機旅遊為主，2023年總銷售近50萬人次，相較2022年相比有翻倍成長。（編輯：陳政偉）1130214