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來去大自然住一晚 露營成國旅新潮流

2024/2/9 09:47（2/9 09:56 更新）
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隨著露營風潮逐漸興盛，「入坑」買裝備的人越來越多。市場研究機構Statista發布報告指出，2024年全球露營市場營收預估將達483.3億美元。（讀者提供）中央社記者賴言曦傳真 113年2月9日
隨著露營風潮逐漸興盛，「入坑」買裝備的人越來越多。市場研究機構Statista發布報告指出，2024年全球露營市場營收預估將達483.3億美元。（讀者提供）中央社記者賴言曦傳真 113年2月9日
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（中央社記者賴言曦台北9日電）全台灣自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間刮起露營熱，隨著裝備日新月異，露營一改吃苦耐勞的刻板印象，營地提供電力、衛浴設備的常規露營，以及設備一應俱全的豪華露營，都成為國旅新潮流。

說到露營，既定印象是沒水、電、衛浴設備的野外露營，這類露營大多是登山客在山中進行長天數行程的過夜選擇。

然而比起較具挑戰性的野外露營，有電力、衛浴設備，但要自己搭帳的常規露營，或被戲稱為「懶人露營」的豪華露營，因為入門的門檻較低，也成為國人想親近大自然的熱門活動之一。

隨著露營風潮逐漸興盛，「入坑」買裝備的人越來越多。市場研究機構Statista發布報告指出，2024年全球露營市場營收預估將達483.3億美元，2028年露營市場規模可望進一步達641.2億美元。

約1年多前開始踏入露營活動的王姓民眾接受中央社記者採訪時表示，由於她每一季都會去露營，因此更傾向自買裝備，帳篷預算大概落在新台幣2萬元到3萬元，其他裝備總計約1.5萬元內。

但想要踏入露營活動，光是花錢買裝備是不夠的，能不能訂到營地才是成行的關鍵。然而環境部今年初表示，據統計全台約有超過1700處露營場，但只有200多處為合法露營場，因此行前查詢營地是否為合法，也是必做功課之一。

除此之外，根據交通部觀光局（現為觀光署）公告的國家風景區公布禁止事項，多數國家風景區內的停車場、步道、自行車道、涼亭、廊道、草皮、景觀平台、遊客中心戶外及沙灘等場域不能從事炊煮、露營或生火等相關行為，違規者可依規定開罰。（編輯：張良知、楊蘭軒）1130209

沒水、電、衛浴設備的野外露營，是登山客在山中進行長天數行程時的過夜選項。圖為宜蘭縣加羅湖畔的野營帳篷。中央社記者賴言曦攝 113年2月9日
沒水、電、衛浴設備的野外露營，是登山客在山中進行長天數行程時的過夜選項。圖為宜蘭縣加羅湖畔的野營帳篷。中央社記者賴言曦攝 113年2月9日
#COVID-19
#交通部觀光局
#露營
#觀光署
#環境部
#Statista
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